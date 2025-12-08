logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Heroj Sarajeva došao da gleda Zvezdu: Adem Ljajić ponovo u centru pažnje, čak i na košarkaškom meču

Heroj Sarajeva došao da gleda Zvezdu: Adem Ljajić ponovo u centru pažnje, čak i na košarkaškom meču

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Fudbaler Sarajeva Adem Ljajić našao se na tribini tokom meča Bosne i Crvene zvezde

Adem Ljajić gleda utakmicu Bosne i Crvene zvezde Izvor: TV Arena sport/screenshot

Bivši srpski reprezentativac Adem Ljajić došao je na meč u kojem je Bosna dočekala Crvenu zvezdu u 9. kolu ABA lige. Nekada je nosio dresove Novog Pazara i Partizana, a sada brani boje Sarajeva.

Adem Ljajić postao je heroj Sarajeva, makar navijača ovog kluba, pa je iskoristio priliku da se poslije gradskog derbija još jednom pojavi u javnosti. Ljajić je gotovo na početku sezone zaigrao za ovaj tim i od tada upisao tri gola, a može se reći da je najzapaženiji posljednji koji je postigao u gradskom derbiju u kojem je Sarajevo slavilo 4:0 protiv Željezničara.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Međutim, nije to jedino što je obilježilo ovaj susret 18. kola Premijer lige BiH, u centar zbivanja našlo se i ponašanje Ljajića na terenu. Gestikulacija bivšeg igrača Novog Pazara ocijenjena je kao potpuno neprikladna, a igrač njegovog renomea svakako sebi ne bi smio da dopusti ovakvu reakciju.

Dan kasnije našao se na meču Bosne i Crvene zvezde i nije rijetkost da Ljajića viđamo na košarkaškim mečevima, pošto je ovaj fudbaler postao i počasni košarkaš Novog Pazara dok je nosio dres tamošnjeg fudbalskog kluba.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Adem Ljajić ABA liga KK Bosna KK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC