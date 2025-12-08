Heroj Sarajeva došao da gleda Zvezdu: Adem Ljajić ponovo u centru pažnje, čak i na košarkaškom meču

Fudbaler Sarajeva Adem Ljajić našao se na tribini tokom meča Bosne i Crvene zvezde

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Bivši srpski reprezentativac Adem Ljajić došao je na meč u kojem je Bosna dočekala Crvenu zvezdu u 9. kolu ABA lige. Nekada je nosio dresove Novog Pazara i Partizana, a sada brani boje Sarajeva.

Adem Ljajić postao je heroj Sarajeva, makar navijača ovog kluba, pa je iskoristio priliku da se poslije gradskog derbija još jednom pojavi u javnosti. Ljajić je gotovo na početku sezone zaigrao za ovaj tim i od tada upisao tri gola, a može se reći da je najzapaženiji posljednji koji je postigao u gradskom derbiju u kojem je Sarajevo slavilo 4:0 protiv Željezničara.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Međutim, nije to jedino što je obilježilo ovaj susret 18. kola Premijer lige BiH, u centar zbivanja našlo se i ponašanje Ljajića na terenu. Gestikulacija bivšeg igrača Novog Pazara ocijenjena je kao potpuno neprikladna, a igrač njegovog renomea svakako sebi ne bi smio da dopusti ovakvu reakciju.

Dan kasnije našao se na meču Bosne i Crvene zvezde i nije rijetkost da Ljajića viđamo na košarkaškim mečevima, pošto je ovaj fudbaler postao i počasni košarkaš Novog Pazara dok je nosio dres tamošnjeg fudbalskog kluba.