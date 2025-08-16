logo
Adem Ljajić golovima debitovao za dva kluba: Može li Sarajevo biti treća sreća za bivšeg reprezenativca Srbije?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Adem Ljajić, nekadašnji reprezentativac Srbije, trebao bi večeras od 21 čas debitovati za Sarajevo u meču protiv Posušja u četvrtom kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Adem Ljajić golovima debitovao za dva kluba: Može li Sarajevo biti treća sreća za bivšeg reprezenati

Ljajić je u dosadašnjoj karijeri igrao za osam klubova (Partizan, Fiorentina, Roma, Inter, Torino, Bešiktaš, Karagumruk i Novi Pazar), a na debijima je uspio da postigne gol za dva tima.

Bilo je to u dresu rimske "vučice" i rodnog Novog Pazara.

Na meču protiv Verone debitovao je 1. septembra 2013. godine kada je ušao sa klupe i pogotkom ovjerio pobjedu Rimljana - 3:0.

Deset godina kasnije, tačnije 17. septembra 2023. godine u utakmici protiv Napretka iz Kruševca, takođe je ušao kao rezerva i postigao pobjedonosni gol i to nakon samo osam minuta provedenih na terenu (2:1).

Da li će večeras na "Koševu" pogoditi mrežu, saznaćemo nakon meča u kojem će po šesti put u istoriji svoj debi imati i legendarni trener "bordo" tima Husref Musemić.

"On (Adem Ljajić) je u dosta dobrom stanju. Prošao je sve pripreme, igrao za Novi Pazar. Malo je bio umoran od puta, ali mislim da će sa svojim kvalitetom, odnosom i karakterom biti jako bitan igrač. Može pomoći i nama u rezultatskom smislu, ali i mladim igračima da napreduju", istakao je Musemić u najavi utakmice sa Posušjem.

Meč između Sarajeva i Posušja igra se večeras od 21 čas na stadionu "Asim Ferhatović Hase". Pravdu na susretu će dijeliti Aleksandar Njegomirović iz Prnjavora, a direktan prenos je na TV Arena Sport.

(MONDO)

Tagovi

Adem Ljajić fudbal FK Sarajevo

