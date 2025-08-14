logo
Brazilski napadač "bordo" tima bosih nogu igrao fudbal sa djecom u Sarajevu (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Napadač Sarajeva, brazilski internacionalac Renan Oliveira uživao je u druženju s djecom na igralištu u sarajevskom naselju Čengić Vila.

Renan Oliveira bos igrao fudbal sa djecom u Sarajevu VIDEO Izvor: Promo/FK Sarajevo

Brazilac je skinuo patike i bosih nogu zaigrao fudbal s dječacima, koji su bili vidno oduševljeni njegovim dolaskom.

Sve je podijelio na društvenim mrežama uz poruku: "Zabavljam se s djecom, djeca su najsretnija bića u našim životima".

Ove sezone Oliveira je odigrao dvije utakmice za Sarajevo i upisao asistenciju, dok u posljednja dva meča zbog ograničenja broja stranaca nije bio u rosteru.

U karijeri je osim na "Koševu" još igrao za klubove u Brazilu, Slovačkoj, Malti, Ukrajini, Portugalu, Litvaniji i Kolumbiji, prenio je "Dnevni avaz".

@reoliveiraa19Having fun with the guys, the child is the happiest of our life !#fksarajevo#life#football#brazil#happy♬ Aesthetic - Tollan Kim

 (MONDO)

Tagovi

Renan Oliveira fudbal FK Sarajevo

