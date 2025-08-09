logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

POLUVRIJEME: Toni Jović vodi Slogu ka pobjedi nad Sarajevom!

POLUVRIJEME: Toni Jović vodi Slogu ka pobjedi nad Sarajevom!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Nakon prvih 45 minuta meča između Sloge i Sarajeva u okviru trećeg kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, domaći tim ima sigurnu prednost.

FK Sloga Doboj FK Sarajevo 3. kolo PL BiH Izvor: Facebook/FK Sloga Meridian

Dobojska Sloga igra dobar fudbal na startu sezone.

Nakon pobjede protiv Veleža (2:1), izabranici Vuleta Trivunovića, koji se u najavi meča protiv Sarajeva zapitao "zašto Sloga ne bi iznenadila", imaju pogodak prednosti na poluvremenu.

SLOGA - SARAJEVO 2:0 (1:0)

Poslije odlaska trenera "bordo" tima Zorana Zekića, navodno će ga naslijediti legenda Husref Musemić, goste sa "Koševa" je u Doboj odveo privremeni trener Dženan Hošić, ali nije dobro počelo za sarajevsku ekipu na stadionu "Luke".

Već u trećem minutu Dobojlije su stigle do prednosti nakon što su oduzeli loptu gostima, a Toni Jović je akciju Darka Savića završio sjajnim udarcem sa ivice kaznenog prostora pogodivši mrežu Ivana Banića - 1:0.

Pet minuta kasnije, Milan Savić je mogao da udvostruči prednost Sloge, ali golman Sarajeva je ovog puta odlično odbranio.

Sarajevo je u 17. minutu umalo izjednačilo nakon greške golmana Sloge Filipa Erića prilikom ispucavanja. Izblokirao ga je Mihael Mlinarić, međutim, ipak je čuvar mreže domaćina na vrijeme uhvatio loptu.

Minut kasnije, Toni Jović je mogao i do drugog gola za Slogu, tukao je iz izglede pozicije visoko iznad prečke.

Do 38. minuta se uglavnom igralo po sredini terena, a tada se Anesu Krdžaliću ukazala prilika za izjednačenje gostiju. Šutirao je iskosa sa desne strane, ali prilično neprecizno i lopte je otišla daleko od Erićevog gola.

U sudijskoj nadoknadi prvog dijela, VAR je provjeravao potencijalni jedanaesterac za Slogu nakon duela Srđana Grabeža i Filipa Jovića, sudija Josip Martinović je otišao da pogleda i pokazao na bijelu tačku.

Siguran je iz kaznenog udarca bio Toni Jović za - 2:0. Bio je to treći pogodak Jovića u sezoni.

Na kraju, dodajmo da Adem Ljajić, najveće pojačanje Sarajeva, nije bio u konkurenciji za ovaj susret u Doboju.

Uskoro opširnije...

Sloga: Erić, Predragović, Savić, Grabež, Tomašević, Milanović, Savić, Kunić, Mekić, Jović i Varga. Trener: Vule Trivunović

Sarajevo: Banić, Guliashvili, Mlinarić, Jović, Elezi, Jatta, Beganović, Krdžalić, Bralić, Ristovski i Kuprešak. Trener Dženan Hošić.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Sloga Doboj fudbal Premijer liga BiH FK Sarajevo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC