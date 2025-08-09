POLUVRIJEME: Toni Jović vodi Slogu ka pobjedi nad Sarajevom!

Nakon prvih 45 minuta meča između Sloge i Sarajeva u okviru trećeg kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, domaći tim ima sigurnu prednost.

Izvor: Facebook/FK Sloga Meridian

Dobojska Sloga igra dobar fudbal na startu sezone.

Nakon pobjede protiv Veleža (2:1), izabranici Vuleta Trivunovića, koji se u najavi meča protiv Sarajeva zapitao "zašto Sloga ne bi iznenadila", imaju pogodak prednosti na poluvremenu.

SLOGA - SARAJEVO 2:0 (1:0)

Poslije odlaska trenera "bordo" tima Zorana Zekića, navodno će ga naslijediti legenda Husref Musemić, goste sa "Koševa" je u Doboj odveo privremeni trener Dženan Hošić, ali nije dobro počelo za sarajevsku ekipu na stadionu "Luke".

Već u trećem minutu Dobojlije su stigle do prednosti nakon što su oduzeli loptu gostima, a Toni Jović je akciju Darka Savića završio sjajnim udarcem sa ivice kaznenog prostora pogodivši mrežu Ivana Banića - 1:0.

Pet minuta kasnije, Milan Savić je mogao da udvostruči prednost Sloge, ali golman Sarajeva je ovog puta odlično odbranio.

Sarajevo je u 17. minutu umalo izjednačilo nakon greške golmana Sloge Filipa Erića prilikom ispucavanja. Izblokirao ga je Mihael Mlinarić, međutim, ipak je čuvar mreže domaćina na vrijeme uhvatio loptu.

Minut kasnije, Toni Jović je mogao i do drugog gola za Slogu, tukao je iz izglede pozicije visoko iznad prečke.

Do 38. minuta se uglavnom igralo po sredini terena, a tada se Anesu Krdžaliću ukazala prilika za izjednačenje gostiju. Šutirao je iskosa sa desne strane, ali prilično neprecizno i lopte je otišla daleko od Erićevog gola.

U sudijskoj nadoknadi prvog dijela, VAR je provjeravao potencijalni jedanaesterac za Slogu nakon duela Srđana Grabeža i Filipa Jovića, sudija Josip Martinović je otišao da pogleda i pokazao na bijelu tačku.

Siguran je iz kaznenog udarca bio Toni Jović za - 2:0. Bio je to treći pogodak Jovića u sezoni.

Na kraju, dodajmo da Adem Ljajić, najveće pojačanje Sarajeva, nije bio u konkurenciji za ovaj susret u Doboju.

Uskoro opširnije...

Sloga: Erić, Predragović, Savić, Grabež, Tomašević, Milanović, Savić, Kunić, Mekić, Jović i Varga. Trener: Vule Trivunović

Sarajevo: Banić, Guliashvili, Mlinarić, Jović, Elezi, Jatta, Beganović, Krdžalić, Bralić, Ristovski i Kuprešak. Trener Dženan Hošić.

(MONDO)