Povratak legende: Husref Musemić se vraća na klupu Sarajeva!?!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
Legendarni fudbaler i trener trebao bi ponovo da preuzme bordo ekipu.

Husref Musemić se vraća na klupu Sarajeva Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Fudbalski klub Sarajevo ostao je bez trenera nakon ostavke Zorana Zekića, a proteklih dana traje beskrajna licitacija imenima njegovog nasljednika.

Pominjali su se svi mogući treneri, od onih domaćih do Adrijana Mutu, ali izbor je izgleda pao na legendu kluba.

Husref Musemić dogovorio je sve sa čelnicima Sarajeva i preuzeće ekipu, a zvanična potvrda očekuje se u narednim danima, prenose sarajevski mediji.

To bi bio njegov šesti mandat na Koševu, pošto je Sarajevo vodio u više navrata, posljednji put od avgusta 2017. do decembra 2019. godine.

Sa klubom je osvojio tri titule šampiona BIH i dva trofeja kupa BIH.

Osim Sarajeva, u trenerskoj karijeri vodio je Olimpik, Slobodu iz tuzle, Mladost Doboj Kakanj, Tuzla siti i Igman.

