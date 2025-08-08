Trivunović pred dolazak Sarajeva: Ko kaže da i mi nećemo iznenaditi?

Trener dobojske Sloge optimista pred duel sa Sarajevom, iako je svjestan da protivnik dolazi po tri boda.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Fudbaleri Sloge i Sarajeva otvoriće treće kolo Premijer lige BIH duelom u subotu od 17 časova na stadionu Luke u Doboju.

I jedni i drugi odigrali su po jedan meč na startu sezone, a za razliku od Sloge koja je slavila protiv Veleđa fudbaleri Sarajeva kiksali su odigravši 4:4 sa Radnikom na Koševu, nakon čega je trener Zoran Zekić podnio ostavku.

"Očekujem kvalitetnu i tešku utakmicu, kao što je i svaka u ovoj ligi. Pokazatelj nam je i prvo kolo protiv Veleža, i ove utakmice u drugom kolu, koje smo mi propustili. Specifičan momenat, samo nama koji smo u Sarajevo bili prisutni poznato šta znači period poslije ljeta u Evropi. I ove godine je donio dosta turbulencija, dosta promjena. Ne znam šta bih rekao, ne pratim ta dešavanja, izuzev kroz medije. Moram reći da mi je žao, kao i svakog našeg kluba koji je prerano ispao iz Evrope“, prokomentarisao je trener Sloge Vule Trivunović.

Potom je pričao o svojoj ekipi, koja je u prvom kolu savladala Velež i tako na najbolji način počela sezonu.

"Važna utakmica za nas, svaki bod koji saberete je dobar, može značiti u konačnici mnogo. Pokazali smo protiv Veleža da možemo igrati sa svima, pokazali smo ono što smo radili u pripremama. Dobri rezultati su pokretači motivacije i samopouzdanja kod svakog pojedinca. Ako vam kažem da nemamo povrijeđenih igrača, imamo 27 igrača u treningu, to dovoljno govori koliko pažnje posvećujemo. Ja sam prije početka sezone rekao da imamo kadar da igramo sa svakim. Najteže je ubijediti mlade ljude da vjeruju u sebe, da vjeruju u tim i u ono što radimo. A, najlakše je to dokazati kada izađu na teren i ostvare dobar rezultat. Onda počinju i sami vjerovati u to. Ulazimo u utakmicu da se nadigravamo, da probamo doći do pozitivnog rezultata i da pokažemo da nećemo biti ekipa protiv koje se niko neće lako radovati".

Trivunović zna da je cilj Sarajeva u Doboju osvajanje tri boda, kako bi bordo ekipa podigla poljuljano samopouzdanje.

"To je u DNK Sarajeva, velikih klubova, ne biraju mjesto i vrijeme odigravanja utakmica da dođu do cilja. Ali, mislim da se nešto i nas pita. Sarajevo će doći silno motivisano, tek je početak prvenstva, niko ništa nije izgubio. Liga je takva kakva je, mnogo kvalitetnih ekipa. Radnik je napravio veliki rezultat na Koševu, ko kaže da i mi i ostali nećemo iznenaditi, ovi uslovno rečeno manji klubovi?! Mi ćemo uraditi sve što je u našoj moći da dođemo do povoljnog rezultata“, poručio je trener Sloge.

Na kraju je potvrdio da Sarajevo i Borac uvijek imaju posebno mjesto u njegovom srcu.

"Ja sam uvijek govorio, da ne moram više nikada biti dio Sarajeva ili Borca, ali ću se uvijek radovati uspjesima tih klubova. Nikada neću zaboraviti šta su mi dala ta dva kluba u mom fudbalskom odrastanju i što su mi omogućili da budem dio jedne tako velike istorije, da upoznam toliko divnih ljudih, da sarađujem za čitav život i da doživim prelijepim momente. Ali, ja sam profesionalac kada krene utakmica i za mene je najvažnija ekipa, klub koji mi je dao šansu, ovi momci sa kojima radim i sve ću uraditi za pobjedu, a sva zahvalnost prema drugim klubovima ostaje dok sam živ", rekao je Trivunović.