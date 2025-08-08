Precrtali ga prošlog ljeta, sada može da napusti Koševo: Sarajevo raskinulo ugovor sa Penjarandom

Fudbaler iz Venecuele može da traži novi klub.

Izvor: Promo/FK Sarajevo

Adalberto Penjaranda stigao je u Sarajevo prije dvije sezone kao veliko pojačanje, ali nije se mnogo naigrao.

Krilni napadač iz Veneceuele još prošlog ljeta precrtan je na Koševu i pozajmljen kolumbijskom Atletiko Bukaranmngi, a sada je definitivno završio sa Sarajevom.

Penjaranda i Sarajevo su raskinuli saradnji i on je slobodan da traži novi klub.

¡LIBRE PARA NEGOCIAR CON CUALQUIERA!



Adalberto Peñaranda y el FK Sarajevo de Bosnia llegaron a un acuerdo para rescindir su contrato que vencía en junio de 2026.



Es por esto que el venezolano actualmente se encuentra como agente libre.



Recientemente estuvo cedido en el…pic.twitter.com/fiKHKqBtuZ — Mario Alberto Sánchez (@MarioSanchezVe)August 8, 2025

Za bordo tim odigrao je 20 utakmica i zabio jedan gol.

Nakon početaka u domovini igrao je za Udineze, Votford, Grandadu, Malagu, Eupen, CSKA iz Sofije i Las Palmas. Potpisao je za Boavistu, ali je onda prešao u Sarajevo. Za selekciju Venecuele odigrao je 20 mečeva.