Zvanično: Sarajevo raskinulo ugovor sa Adalbertom Penjarandom

Autor Dragan Šutvić
0

Venecuelanac više nije član bordo tabora.

penjaranda Izvor: Promo/FK Sarajevo

Fudbalski klub Sarajevo sporazumno je raskinuo ugovor sa krilnim napadačem Albertom Penjarandom, saopšteno je sa Koševa.

Venecuelanski ofanzivac zadužio je bordo dres u ljeto 2023. godine, došavši iz portugalske Boavište. Uknjižio je 16 nastupa u Premijer ligi BiH, bez golgeterskog učinka, nakon čega je prošlog ljeta poslat na pozajmicu u kolumbijski Atletiko Bukaramanga.

Sa Sarajevom je imao ugovor na još godinu dana, ali su se dvije strane usaglasile da je najbolje rješenje prekid saradnje.

Penjaranda je rođen 31. maja 1997. godine, a prvi put je na tlo Evrope stigao u ljeto 2015. godine, došavši u Udineze.

U dresu tima sa Friulija odigrao je ukupno sedam utakmica, a na Starom kontinentu još je branio boje Votforda, Ojpena, sofijskog CSKA, Malage, Las Palmasa i Granade.

(mondo.ba)

