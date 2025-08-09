logo
Vule Trivunović, trener Sloge: Sveli smo Sarajevo na jedan šut u okvir gola (FOTO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Trener Sloge Vule Trivunović bio je prezadovoljan pobjedom nad Sarajevom u trećem kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine.

vule trivunović Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Dobojlije su iznenadile favorizovani "bordo" tim i stigle do prve pobjede nakon čak pet vezanih poraza od sarajevske ekipe. Na "Lukama" je bilo 2:1, a junak meča bio je Toni Jović, dvostruki strijelac.

Trivunović je poslije meča istakao da je Sloga dobro otvorila meč.

"Nismo htjeli da se branimo, a ja sam i na poluvremenu tražio da igramo. Nije dovoljno da samo ja vjerujem u ekipu, najteže je mlade ljude uvjeriti da se bore za sebe. Sveli smo Sarajevo na bukvalno jedan šut u okvir gola iz kojeg su postigli gol", rekao je Trivunović i poželio klubu sa "Koševa" uspjeh u nastavku sezone.

"Obožavam Sarajevo, to je bio moj klub isto kao i Borac. Ne moram nikada više biti dio kluba i mnogo sam sretan što sam nosio taj dres", dodao je trener dobojskog kluba.

Njegov kolega sa sarajevske klupe Dženan Hošić, koji je privremeni trener poslije odlaska Zorana Zekića, s druge strane bio je nezadovoljan energijom i igrom svog tima.

"Težak poraz koji boli jako. Ipak mi smo Sarajevo, klub koji se bori za titulu. Možda sam na početku trebao igrati s četvoricom. Energija nije bila dobra, mislim da unutar ekipe ne postoji energija, igrači ne pokazuju karakter a igrači koji igraju za Sarajevo moraju pokazati više karaktera", rekao je Hošić.

(MONDO)

Vule Trivunović FK Sloga Doboj FK Sarajevo Premijer liga BiH fudbal

