logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Umjesto "bijelog dima" sjaj reflektora na Koševu: Husref Musemić šesti put preuzeo klupu Sarajeva

Umjesto "bijelog dima" sjaj reflektora na Koševu: Husref Musemić šesti put preuzeo klupu Sarajeva

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Legendarni trener Sarajeva, Husref Musemić (64), po šesti put preuzima kormilo "bordo" tima, potvrđeno je iz sarajevskog kluba.

Husref Musemić šesti put preuzima klupu Sarajeva Izvor: MONDO/Samir Cacan

Odluka o povratku ovog proslavljenog stručnjaka dolazi nakon ostavke Zorana Zekića, koji je na početku sezone podnio ostavku nakon ispadanja iz Evrope i remija sa Radnikom (4:4) na "Koševu".

Musemić, najtrofejniji trener u istoriji Sarajeva, vraća se s ciljem da stabilizuje tim i vrati ga na pobjednički kolosijek.

Husrefov povratak ozvaničen je na spektakularan način, uz potpisivanje ugovora na centru terena stadiona pod svjetlima reflektora, čime je klub iskazao ogromno poštovanje prema svojoj igračkoj i trenerskoj legendi, prenijeli su mediji u Sarajevu.

"Imamo trenera", kratko je poručio Fudbalski klub Sarajeva, uz fotografiju Husfrea Musemića kako potpisuje ugovor.

Musemić će već ovog vikenda debitovati u 4. kolu Premijer lige BiH protiv Posušja, a prvi trening trebao bi voditi u narednim danima, uz podršku svog dugogodišnjeg saradnika Dženisa Ćosića i vrlo moguće Mersudina Ahmetovića kao asistenta.

Musemićev šesti mandat dolazi u ključnom trenutku, uz novo pojačanje u vidu Adema Ljajića, bivšeg reprezentativca Srbije, što dodatno podiže očekivanja navijača Sarajeva.

Posljednji put Musemić je sjedio na klupi Sarajeva u sezoni 2019/20, a trenersku poziciju napustio je u decembru 2019. Sa "bordo" timom je osvojio dvije titule šampiona i dva trofeja Kupa BiH, a jednu titulu prvaka je osvojio i kao pomoćni trener.

Takođe, sa Sarajevom je kao fudbaler bio prvak Jugoslavije u sezoni 1984/85.

U trenerskoj karijeri još je vodio Olimpik, Slobodu, Mladost iz Doboja kod Kaknja, Tuzlu sitija i Igman iz Konjica.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Husref Musemić fudbal FK Sarajevo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC