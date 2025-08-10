Umjesto "bijelog dima" sjaj reflektora na Koševu: Husref Musemić šesti put preuzeo klupu Sarajeva

Legendarni trener Sarajeva, Husref Musemić (64), po šesti put preuzima kormilo "bordo" tima, potvrđeno je iz sarajevskog kluba.

Izvor: MONDO/Samir Cacan

Odluka o povratku ovog proslavljenog stručnjaka dolazi nakon ostavke Zorana Zekića, koji je na početku sezone podnio ostavku nakon ispadanja iz Evrope i remija sa Radnikom (4:4) na "Koševu".

Musemić, najtrofejniji trener u istoriji Sarajeva, vraća se s ciljem da stabilizuje tim i vrati ga na pobjednički kolosijek.

Husrefov povratak ozvaničen je na spektakularan način, uz potpisivanje ugovora na centru terena stadiona pod svjetlima reflektora, čime je klub iskazao ogromno poštovanje prema svojoj igračkoj i trenerskoj legendi, prenijeli su mediji u Sarajevu.

"Imamo trenera", kratko je poručio Fudbalski klub Sarajeva, uz fotografiju Husfrea Musemića kako potpisuje ugovor.

Musemić će već ovog vikenda debitovati u 4. kolu Premijer lige BiH protiv Posušja, a prvi trening trebao bi voditi u narednim danima, uz podršku svog dugogodišnjeg saradnika Dženisa Ćosića i vrlo moguće Mersudina Ahmetovića kao asistenta.

Musemićev šesti mandat dolazi u ključnom trenutku, uz novo pojačanje u vidu Adema Ljajića, bivšeg reprezentativca Srbije, što dodatno podiže očekivanja navijača Sarajeva.

Posljednji put Musemić je sjedio na klupi Sarajeva u sezoni 2019/20, a trenersku poziciju napustio je u decembru 2019. Sa "bordo" timom je osvojio dvije titule šampiona i dva trofeja Kupa BiH, a jednu titulu prvaka je osvojio i kao pomoćni trener.

Takođe, sa Sarajevom je kao fudbaler bio prvak Jugoslavije u sezoni 1984/85.

U trenerskoj karijeri još je vodio Olimpik, Slobodu, Mladost iz Doboja kod Kaknja, Tuzlu sitija i Igman iz Konjica.

