Deki se prekrstio pred Mihinom slikom: "Pune oči suza, ježim se, znaš koliko sam ga puta sanjao?"

Dejan Stanković vidio je sliku Siniše Mihajlovića i ispričao priču koju mnogi nisu znali. Prekrstio se i ispričao emotivnu priču...

Izvor: Printscreen/Instagram/FK Crvena zvezda

Dejan Stanković je uvijek veoma emotivan kada priča o Siniši Mihajloviću. Mnogo mu je značio, teško mu je kada ga spominje, a tako je bilo i sada. Crvena zvezda objavila je snimak na društvenim mrežama u kom je ponovo pričao o Mihi.

"Sjedim i... Evo, sad sam se naježio", počeo je Stanković priču pred slikom Siniše Mihajlovića, ubrzo je nastavio priču.

"Izađe slika na kojoj smo Miroslav Tanjga, Miha i ja, tačno dole ima restoran gdje smo jeli familijarno. Uzmem i pošaljem sliku Tanjgi, a on u karantinu. Šeta i gleda taj restoran, stiže mu slika Miha, on i ja. Zove me i kaže 'brate, pune oči suza. Gledam u taj restoran, ti mi šalješ sliku'. Nevjerovatno. Koliko puta sam ga sanjao. Mnogo. Stalno je veseo. Čista slika, vidim ga", objasnio je Stanković i prekrstio se pred Mihinom fotografijom.

"Sjećate se šta je Miha rekao"

Na predstavljanju na "Marakani" je Stanković pričao baš o Mihajloviću i koliko ima i on dio zasluga za sve.

"Sjećate se jednog intervjua, kad je rekao - neka Deki ostane, neka mi čuva mjesto jedno 10 godina, pa ću se ja vratiti. U mom povratku ima i Siniše Mihajlovića. Trudiću se da opravdam sve ono što je ćale mislio o meni", dodao je Dejan Stanković.

