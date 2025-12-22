logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"I dan-danas mi stoji u grlu": Svi znaju šta Dejana Stankovića najviše boli zbog Zvezde

"I dan-danas mi stoji u grlu": Svi znaju šta Dejana Stankovića najviše boli zbog Zvezde

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Novi-stari trener Crvene zvezde godinama žali zato što nije igrao Ligu šampiona sa svojim klubom. Vratio se da to ispravi.

Dejan Stanković želi u Ligu šampiona sa Crvenom zvezdom Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Dejan Stanković vratio se poslije tri i po godine u Crvenu zvezdu, da ostvari najveću želju i uvede je u Ligu šampiona. Iako je u Evropi ostvarivao značajne uspjehe, oni su pravljeni u Ligi Evrope, dok ga neulazak u najjače takmičenje i dalje "žulja". Zato je, između ostalog, ponovo na "Marakani".

"Mislim da svi znaju šta bi Dejan Stanković želio sa Crvenom zvezdom. Splet okolnosti, tri puta Liga šampiona, jednom se igrala jedna utakmica, jednom smo naletjeli na hit kao što je Šerif, koji je poslije dobio i Real u Madridu, nije nam se namjestilo, trebalo je da prođemo", rekao je on u intervjuu za klupsku televiziju.

Prije Stankovića, Zvezda je dva puta ušla u Ligu šampiona pod vođstvom Vladana Milojevića, poslije njega je 2023. Barak Bahar dobio LŠ "na gotovo" u Zvezdi, jer se njegov tim kvalifikovao automatski, na osnovu prethodnih uspjeha. Poslije toga, Milojević se vratio i ponovo uveo crveno-bijele u LŠ.

Stanković je u međuvremenu imao najveću šansu u dvomeču baraža za ulazak protiv Makabi Haife, koja je baš pod Baharovim vođstvom šokirala "Marakanu". U Izraelu je bilo 3:2 za Makabi, u Beogradu je bilo 2:2 nakon autogola Milana Pavkova u 90. minutu. Ispostavilo se da je to bio posljednji Stankovićev meč u prvom mandatu.

"I na kraju Makabi, koji i dalje stoji u grlu, to je taj zarez koji bih da sklonim. To mi je velika želja, da igram sa Zvezdom Ligu šampiona, veća motivacija mi nije potrebna", rekao je on u intervjuu za klupski televiziju poslije promocije na "Marakani".

Pogledajte taj autogol Milana Pavkova protiv Makabija: 

Pogledajte

01:04
Autogol Pavkova Zvezda Makabi
Izvor: RTS1
Izvor: RTS1

Pogledajte kako je Stanković promovisan na "Marakani" ovog ponedjeljka: 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dejan Stanković FK Crvena zvezda Liga šampiona

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC