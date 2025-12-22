"I dan-danas mi stoji u grlu": Svi znaju šta Dejana Stankovića najviše boli zbog Zvezde

Novi-stari trener Crvene zvezde godinama žali zato što nije igrao Ligu šampiona sa svojim klubom. Vratio se da to ispravi.

Dejan Stanković vratio se poslije tri i po godine u Crvenu zvezdu, da ostvari najveću želju i uvede je u Ligu šampiona. Iako je u Evropi ostvarivao značajne uspjehe, oni su pravljeni u Ligi Evrope, dok ga neulazak u najjače takmičenje i dalje "žulja". Zato je, između ostalog, ponovo na "Marakani".

"Mislim da svi znaju šta bi Dejan Stanković želio sa Crvenom zvezdom. Splet okolnosti, tri puta Liga šampiona, jednom se igrala jedna utakmica, jednom smo naletjeli na hit kao što je Šerif, koji je poslije dobio i Real u Madridu, nije nam se namjestilo, trebalo je da prođemo", rekao je on u intervjuu za klupsku televiziju.

Prije Stankovića, Zvezda je dva puta ušla u Ligu šampiona pod vođstvom Vladana Milojevića, poslije njega je 2023. Barak Bahar dobio LŠ "na gotovo" u Zvezdi, jer se njegov tim kvalifikovao automatski, na osnovu prethodnih uspjeha. Poslije toga, Milojević se vratio i ponovo uveo crveno-bijele u LŠ.

Stanković je u međuvremenu imao najveću šansu u dvomeču baraža za ulazak protiv Makabi Haife, koja je baš pod Baharovim vođstvom šokirala "Marakanu". U Izraelu je bilo 3:2 za Makabi, u Beogradu je bilo 2:2 nakon autogola Milana Pavkova u 90. minutu. Ispostavilo se da je to bio posljednji Stankovićev meč u prvom mandatu.

"I na kraju Makabi, koji i dalje stoji u grlu, to je taj zarez koji bih da sklonim. To mi je velika želja, da igram sa Zvezdom Ligu šampiona, veća motivacija mi nije potrebna", rekao je on u intervjuu za klupski televiziju poslije promocije na "Marakani".

