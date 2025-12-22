Dejan Stanković okupio Zvezdine asove iz devedesetih: Jedan će sjediti odmah pored njega na klupi

Pored Dejana Stankovića još dvojica igrača iz njegove generacije u Zvezdi bili su na konferenciji za medije.

Crvena zvezda je predstavila Dejana Stankovića, a on nije bio jedini bivši fudbaler crveno-bijelih koji je prisustvovao konferenciji. Naravno, sasvim očekivano se pojavio Nenad Sakić, Stankovićev dugogodišnji saradnik i veliki prijatelj, koji će mu i u drugom mandatu biti desna ruka na klupi Crvene zvezde.

Prije nego što je počelo predstavljanje Dejana Stankovića, Nenad Sakić se srdačno pozdravio sa Zoranom Jovičićem, još jednim nekadašnjim fudbalerom Crvene zvezde. Sva trojica su svojevremeno nosili dres Crvene zvezde i to u istom periodu, a Sakić i Jovičić su kasnije bili saigrači u Sampdoriji, kada je karijeru u italijanskom fudbalu gradio i Dejan Stanković. Pogledajte fotografije sa promocije:

Dejan Stanković je nakon Crvene zvezde igrao za Lacio i Inter, Nenad Sakić je u karijeri nastupao za Župu iz Aleksandrovca, Napredak iz Kruševca, Crvenu zvezdu, Leće, Sampdoriju i ponovo Napredak u kojem je završio karijeru. Na kraju, Zoran Jovičić je dijete Crvene zvezde, a nastupao je za Sutjesku iz Nikšića, Borac iz Banjaluke, Etnikos, ponovo Zvezdu, Sampdoriju, Kaen i Panionios.

Ko je u stručnom štabu Dejana Stankovića?

Za sada nije poznato ko će iz stručnog štaba Vladana Milojević ostati, a ko će napustiti klub, ali se zna ko su saradnici koji sa Stankovićem stižu u crveno-bijeli tabor. Biće tu dosta poznatih imena, jer pored Nenada Sakića stižu trojica Italijana koji su i u prvom mandatu radili sa Dejanom Stankovićem u Crvenoj zvezdi. Ovo je njegov tim saradnika:

Nenad Sakić - prvi pomoćnik

Federiko Panonćini - kondicioni trener

Pjerluiđi Brivio - trener golmana

Vinćenco Saso - analitičar

Andrea Faradone - analitičar

"Sa nama je Andrea Faradone. On nam je kao meč analitičar pomagao iz Italije tokom prvog mandata u Zvezdi, onda je došao u Sampdoriju, Ferencvaroš i Spartak. On je pomoćnik, analizira mečeve. Biće sa nama ovdje. Znamo se dugo, to je moja druga porodica. Znamo se u dušu, vrline i mane jedni drugima, provodimo mnogo vremena jedni s drugima", rekao je Dejan Stanković i tako javnosti predstavio jedinog saradnika koji nije bio sa njim tokom prvog mandata.

