"Žao mi je što nije 100 odsto spreman": Stanković otkrio šta Arnautović donosi Crvenoj zvezdi

Novi trener Crvene zvezde Dejan Stanković govorio je o najzvučnijem pojačanjem u svom timu - Marku Arnautoviću.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda predstavila je novog, ali dobro poznatog trenera, u ekipu se vratio iskusni Dejan Stanković. Bivši fudbaler na raspolaganju će imati i neka dobro poznata imena, a tu je i njegov bivši saigrač Marko Arnautović. Još jedna nit povezuje Stankovića i Arnautovića, a to je legendarni Siniša Mihajlović.

Arnautović i Stanković sarađivali su u Interu u kojem tada mladić Marko nije imao veliku ulogu. "Marko je bio moj saigrač, više se radovao nego što je igrao. Mi smo osvajali te godine, on je bio prvi u redu za fotografisanje sa trofejima. Uzeo je pelcer", rekao je Stanković na konferenciji za medije.

Stanković je naglasio da je harizma koju Arnautović donosi vrlo važna za crveno-bijele. "Čuo sam se sa svima u klubu kada je potpisao, bio je to izvanredan potpis. Žao mi je što nije bio 100 odsto spreman. Njegov talenat, harizma... Prijeko potrebni. Čuo sam se sa njim i nekolicinom igrača. Imamo kratak odmor, 14 dana priprema, moramo da spremimo Evropu", kaže trener novi Zvezde.

Marko Arnautović stigao je u Ljutice Bogdana kako bi ostvario dječački san, ali i obećanje dato Siniši Mihajloviću. Uspio je u obje stvari, a sada samo ostaje nada da se iskusni fudbaler neće često povređivati i da će moći da pomogne timu. Reprezentativac Austrije već je pokazao klasu, a uskoro ćemo imati priliku i da uživamo u radu dvojice bivših saigrača.

Sjetio se Dejan Stanković i pokojnog Siniše Mihajlovića, koji je i u njegovom slučaju zaslužan za povratak u Zvezdu. Tom prilikom emotivnim govorom je rekao: "Sjećate se jednog intervjua, kad je rekao - neka Deki ostane, neka mi čuva mjesto jedno 10 godina, pa ću se ja vratiti. U mom povratku ima i Siniše Mihajlovića. Trudiću se da opravdam sve ono što je ćale mislio o meni", rekao je Dejan Stanković.