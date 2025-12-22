logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Žao mi je što nije 100 odsto spreman": Stanković otkrio šta Arnautović donosi Crvenoj zvezdi

"Žao mi je što nije 100 odsto spreman": Stanković otkrio šta Arnautović donosi Crvenoj zvezdi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Novi trener Crvene zvezde Dejan Stanković govorio je o najzvučnijem pojačanjem u svom timu - Marku Arnautoviću.

Dejan Stanković o Marku Arnautoviću Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda predstavila je novog, ali dobro poznatog trenera, u ekipu se vratio iskusni Dejan Stanković. Bivši fudbaler na raspolaganju će imati i neka dobro poznata imena, a tu je i njegov bivši saigrač Marko Arnautović. Još jedna nit povezuje Stankovića i Arnautovića, a to je legendarni Siniša Mihajlović.

Arnautović i Stanković sarađivali su u Interu u kojem tada mladić Marko nije imao veliku ulogu. "Marko je bio moj saigrač, više se radovao nego što je igrao. Mi smo osvajali te godine, on je bio prvi u redu za fotografisanje sa trofejima. Uzeo je pelcer", rekao je Stanković na konferenciji za medije.

Stanković je naglasio da je harizma koju Arnautović donosi vrlo važna za crveno-bijele. "Čuo sam se sa svima u klubu kada je potpisao, bio je to izvanredan potpis. Žao mi je što nije bio 100 odsto spreman. Njegov talenat, harizma... Prijeko potrebni. Čuo sam se sa njim i nekolicinom igrača. Imamo kratak odmor, 14 dana priprema, moramo da spremimo Evropu", kaže trener novi Zvezde.

Marko Arnautović stigao je u Ljutice Bogdana kako bi ostvario dječački san, ali i obećanje dato Siniši Mihajloviću. Uspio je u obje stvari, a sada samo ostaje nada da se iskusni fudbaler neće često povređivati i da će moći da pomogne timu. Reprezentativac Austrije već je pokazao klasu, a uskoro ćemo imati priliku i da uživamo u radu dvojice bivših saigrača.

Sjetio se Dejan Stanković i pokojnog Siniše Mihajlovića, koji je i u njegovom slučaju zaslužan za povratak u Zvezdu. Tom prilikom emotivnim govorom je rekao: "Sjećate se jednog intervjua, kad je rekao - neka Deki ostane, neka mi čuva mjesto jedno 10 godina, pa ću se ja vratiti. U mom povratku ima i Siniše Mihajlovića. Trudiću se da opravdam sve ono što je ćale mislio o meni", rekao je Dejan Stanković.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dejan Stanković Marko Arnautović FK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC