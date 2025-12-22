"Vidim sebe u Obradoviću": Deki Stanković naježio navijače Crvene zvezde, želi da ponovi Saletovo čudo

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković citirao je svog kolegu iz košarkaškog kluba koji je preporodio crveno-bijele u drugom mandatu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Crvena zvezda predstavila je novog-starog trenera Dejana Stankovića koji je na klupi zamijenio jednog od najuspješnijih stručnjaka u istoriji crveno-belih Vladana Milojevića. Na konferenciji za medije Stanković je citirao aktuelnog trenera košarkaškog kluba Sašu Obradovića i otkrio da prepoznaje sebe u jednoj njegovoj izjavi.

Stanković se vratio na Marakanu poslije više od tri godine, koliko se promijenio kao čovjek i trener?

"Dosta toga se meni izdešavalo, nadam se da sam se promijenio nabolje i kao trener. Slušao sam konferenciju Saleta Obradovića, kada je pričao da je bio autokrata i onda počneš da slušaš igrače, otovriš se, pustiš da igrači dođu kod tebe. Sigurno da od igrača možeš dosta toga dobrog da čuješ i slažem se sa njim. U njegovoj konferenciji prepoznao sam i malo sebe", rekao je Stanković i nastavio izlaganje:

"Sigurno je da je moj prvi boravak u Crvenoj zvezdi bio sa dresom i šalom, početak je bio takav. I kao igrač i kao navijač. Ponajmanje kao trener, ali se raslo. Na svakih šest mjeseci se mijenjamo i napredovalo. Dolazim spremniji, mirniji, iskusniji. U Rusiji nisam bio miran na određene stvari na sudijske odluke, ne volim nepravdu. Igrao sam fudbal, ne kriket, to me malo izbaci iz ritma. U svlačionici se zna, veliki klub, dobro su plaćeni, treba da budu profesionalci. Ako to radimo, super. Ako to radimo super, ako ne radimo, sam ćeš se otpisati. Zadržao sam svoj karakter, to je 100 odsto. Teren će sve pokazati", rekao je Stanković.

Na koju konferenciju je mislio Stanković?

Saša Obradović je preporodio Crvenu zvezdu na početku svog drugog mandata, nakon šeste uzastopne pobjede u Evroligi protiv Makabija, otkrio je ključ pobjede. Upravo je odnos sa najstarijim igračima bio ključan da spreme preokret, naučio je da sluša i primjenjuje savjete svojih izabranika.

“Ključ je veliko srce koje ima ova ekipa. Nismo bili na željenom nivou, nismo se držali plana, ali smo velikom energijom i ponavljam srcem stigli do zlata vrijednog brejka u elitnom takmičenju. Nekada sam bio autokrata, a sada sam to promijenio. Sada slušam igrače, a lijepo ste primijetili da sam se često konsultovao sa Kalinićem kada je bio na klupi zbog pet ličnih grešaka", rekao je Obradović na konferenciji za medije poslije teško izvojevane pobjede.