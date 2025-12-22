15 : 33 Kraj konferencije! Vidi opis "Ostavio sam zarez, došao sam da ga izbrišem": Dejan Stanković zbog kosti u grlu opet trener Zvezde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 19 / 19

15 : 33 Stanković o Partizanu! "Velike promjene su oni doživjeli. Imaju mnogo bodova. Prošli put je bilo +11, sad je -1... Ja sam želio da ostane +11, nisam htio da trošim to. Sad krećemo od nule. Jedno novo prvenstvo, dovoljno utakmica, da od prvog momenta krenemo jako", rekao je trener Crvene zvezde Dejan Stanković za kraj konferencije.

15 : 32 O transferima! "Imali smo mnogo, mnogo povreda. Imali smo 6-7 kvalitetnih rješenja, maltene smo ostali bez opcija. Da ne pričamo unaprijed, poslije promocije se povlačimo, stavićemo sve na papir. Moguće da bude jedno ili dva osvježenja na pozicijama krila, možda špic, možda na još nekim pozicijama... Biće navijači Zvezde zadovoljni kako će tim izgledati. Kostov ne odlazi, biće nikad manje odlazaka. Dvije u januaru, dvije u februaru, ako prođemo i dvije u martu, pa domaće prvenstvo. Treba nam ogroman igrački kadar. Crvena zvezda ima duplo prvenstvo u odnosu na sve ostale. Imamo mnogo više utakmica od svih u Srbiji. Svjesni smo povreda, umora", rekao je Zvezdan Terzić.

15 : 31 Zvezda izrasla! "Zvezda je mnogo narasla, to se vidi i kad nisi u Beogradu. To se vidi gledanjem utakmica, dovođenjem igrača, budžetima. Srećan sam zbog toga, tokom godina su svi dobijali bolju i bolju ekipu. To govori o radu ovih ljudi za stolom. Ja sam ostao spoj sa ovim ljudima, nismo prekidali. Čuli smo se, viđali. Standardno ćemo biti dobri", rekao je Stanković. Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

15 :28

O formaciji! "Dosta puta sam koristio tri pozadi, da bude gusto u odbrani. Imali smo kreativce koji su mogli da rješavaju. Vidjećemo da li ćemo ove sezone koristiti tri pozadi. Mijenjati formaciju iziskuje kupovinu, Zvezda je u ovom trenutku dobro namještena, organizovana, sa kvalitetnim igračima. Ne bih ja tu ništa mijenjao u ovom trenutku, sa četiri pozadi", rekao je trener Zvezde.

15 : 24 Katai i Ivanić! "Ne bih se usudio da komentarišem rad Vladana Milojevića, iz milion razloga. Kad imamo utakmicu izlazimo ubijeđeni da smo spremili nešto dobro, da je to - to. Već smo počeli da analiziramo, na terenu ću kroz treninge vidjeti mane. I ovu polusezonu su Ivanić i Katai na zavidnom nivou što se tiče brojki. Imaju 28 golova, to su ozbiljne brojke", rekao je Stanković.

15 : 24 O Ligi Evrope "Lijepu situaciju ostavio Vlada, dvije pobjede da budemo u osam. U dobroj sam situaciji, jedva čekam da krenu utakmice", rekao je Dejan Stanković. Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

15 : 22 Markinjos? "Veliki je klub Spartak, ali ne mogu da ih poredim po emocijama. Najveći su u Rusiji, istorija, armija navijača, ali ovdje kod kuće je drugačija ljubav i odgovornost", rekao je Stanković i dodao: "Markinjos je došao u Ferencvaroš kao desetka sa Kopakabane. Ne vjerujem da on može da dođe u Crvenu zvezdu. Malo je podigao karijeru na veći nivo, što se tiče finansija".

15 : 22 O Ligi šampiona "Taj Makabi mi je zarez, kost u grlu. Mislio sam da je to ok, ta šansa, da li ću se vratiti u Zvezdu? Ti praviš planove da ti se Bog smije. Sve se okrene. Stvarno mi je ogromna želja da taj zarez izbrišem. Jedan od najvećih izazova. Treba da se podigne nivo igre, da se osvoje prvenstvo i kup, da se prođu prvi, drugi, treći...", rekao je Stanković.

15 : 18 O Arnautoviću! "Marko je bio saigrač, više se radovao nego što je igrao. Mi smo osvajali, on je bio prvi u redu za trofeje. Uzeo je pelcer. Čuo sam se sa svima u klubu kada je potpisao, bio je to izvanredan potpis. Žao mi je što nije bio 100 odsto spreman. Njegov talenat, harizma... Preko potrebni. Čuo sam se sa njim i nekolicinom igrača. Imamo kratak odmor, 14 dana priprema, moramo da spremimo Evropu. SJećate se intervjua sa Mihom, rekao je 'Neka Deki ostane 10 godina, pa ću ja'. U mom povratku ima i Mihe", kaže trener Zvezde. Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

15 : 17 Svi su u konkurenciji! "Odmah bih rekao da na sve računam. Odličan igrački kadar. Kao trener moram da kažem da uvijek može bolje. Ovaj tim Crvene zvezde je mnogo uigran, tačno zna šta fali. Ne vjerujem da ćemo imati dilema ili ćemo se razilaziti kako složiti mozaik. Jedna ili dvije kockice je dovoljno, bar do leta", kaže novi trener Zvezde.

15 : 15 Bez kontakta "Nisam se čuo sa Vladanom Milojevićem", rekao je Stanković.

15 : 15 Sačuvao karakter! "Dosta sam se promijenio i kao trener i kao čovjek. Slušao sam konferenciju Saleta Obradovića da je bio autokrata, pa počeo a sluša igrače, da se otvorio. Prepoznao sam malo sebe u njegovoj konferenciji. Prvi mandat je bio sa dresom i šalom. Ponajmanje kao trener. Na svakih šest mjeseci se mijenjamo. Dolazim spremniji, mirniji, iskusniji. U Rusiji nisam bio miran na sudijske odluke, ne volim nepravdu. Igrao sam fudbal, ne kriket, to me malo izbaci iz ritma. U svlačionici se zna, veliki klub, dobro su plaćeni, treba da budu profesionalci. Ako to radimo, super. Ako ne radimo, sam ćeš se otpisati. Zadržao sam svoj karakter, to je 100 odsto", rekao je Stanković.

15 : 12 Teren će reći! "Sigurno će dosta toga biti drugačije. Imao sam iskustva kao trener, različita. Vidjećemo šta će teren reći, kako će me momci prihvatiti, kako ja njih. Zna se šta je Zvezda, a teren je jedino mjerilo. Onda će nam teren dati sve odgovore, i meni i vama", rekao je Dejan Stanković.

15 :10

Prvo obraćanje Stankovića! "Kao Zvezdaš želio bih da se zahvalim Vladanu Milojeviću. Znam koliko je lijepo, radosno, tužno, koliko Zvezda troši. Tu smo da joj odgovorimo na sve zahtjeve. Dogovorili smo se za minut, Zvezda zove, Zvezdi se javljaš. Tačno se znaju ciljevi, ne možeš da odabereš jedan trofej, jedno takmičenje, jednu utakmicu. Tu sam da odgovorim na sve. Imamo dobru ekipu, ti momci su u junu krenuli da treniraju, u novembru i decembru se izgubi malo snage i motivacije", rekao je Stanković na početku.

15 :08

O Stankoviću! "Promovišemo poznato lice, staro-novo lice, bivšeg kapitena. Veoma lako smo se dogovorili. Veoma dobro znamo koje su obaveze Crvene zvezde, i Deki i mi znamo sportske ciljeve. Sve zacrtane ciljeve ćemo ostvariti. Krajem maja ćemo slaviti duplu krunu, a već se spremamo za kvalifikacije za Ligu šampiona", dodao je Terzić.

15 :07

O Milojeviću! "Želio bih da se zahvalim Vladanu Milojeviću na svemu što je dao Zvezdi. Jedno veliko hvala, otišao je privremeno, vrata Crvene zvezde su mu uvijek otvorena i sigurno će se vratiti. Imali smo dosta turbulentnu polusezonu, od utakmice protiv Pafosa, pa možda Liga Evrope nije loša, prava mjera za Crvenu zvezdu, dva kola prije kraja smo na korak da obezbijedimo proljeće. Sad možda možemo da obezbijedimo i mjesto u prvih osam. Imali smo kašljucanja u domaćem prvenstvu. U posljednjih osam-devet godina, kada smo dominantni, nije se dešavalo da Zvezda u polusezoni časti 15 bodova. Ne treba da se bavimo Partizanom, Vojvodinom... nisu oni naša priča. Mi smo veliki klub, okrećemo se sebi. Vladan Milojević je nudio ostavku, ali je Zvezda kao veliki klub rijetko mijenjala trenere usred polusezone. On je tražio raskid, smatrao je da treba neka nova faca i energija. Rastali smo se prijateljski", rekao je Zvezdan Terzić.

15 :05

Dobar dan! Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić i njegovi saradnici predstaviće Dejana Stankovića.

14 : 51 Sa lica mjesta! Uskoro počinje konferencija na kojoj će Crvena zvezda predstaviti Dejana Stankovića, povratnika na klupu tima čiji je kapiten svojevremeno bio. Pogledajte fotografije sa stadiona "Rajko Mitić": Vidi opis "Ostavio sam zarez, došao sam da ga izbrišem": Dejan Stanković zbog kosti u grlu opet trener Zvezde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 7 / 7

14 : 44 Šta čeka Dejana Stankovića? Novi trener Crvene zvezde moraće po ubrzanom postupku da rješava problem sa igračima na krilnim pozicijama. Kraj jesenjeg dijela povrijeđeni su dočekali Nemanja Radonjić i Vladimir Lučić, na Kupu afričkih nacija Felisio Milson i Šavi Babika, a u prvom mandatu novog trenera Zvezde Mirko Ivanić je igrao iza napadača.

14 : 25 Ko dolazi sa Stankovićem? Već sada je poznato da će Dejan Stanković formirati svoj stručni štab, pa će tako veliki broj trenera koji su bili u poslednje dve godine sa Vladanom Milojevićem napustiti Ljutice Bogdana. Prvi pomoćnik će biti Nenad Sakić, koji je pomagao i Siniši Mihajloviću u Sampdoriji i Milanu, i bio uz Dejana Stankovića od početka njegove trenerske karijere. Ostatak tima biće italijanski. Trener golmana će biti Pjerluiđi Brivio, za kondiciju će se brinuti Federiko Panonćini, dok će glavni analitičar u stručnom štabu biti Vićenco Saso.

14 : 23 Stanković drugi put u Zvezdi U svom prvom mandatu u Crvenoj zvezdi Dejan Stanković je vodio crveno-bijele na 130 utakmica i na njima je zabilježio čak 103 pobjede (i 17 remija i 10 poraza), osvajajući dvije duple krune. Dva puta je Zvezda kod njega igrala nokaut fazu Lige Evrope, dok se nije plasirao u Ligu šampiona iz tri pokušaja. Ovako je bilo kada je predstavljen kao novi trener Zvezde pre šest godina: Vidi opis "Ostavio sam zarez, došao sam da ga izbrišem": Dejan Stanković zbog kosti u grlu opet trener Zvezde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 8 8 / 8