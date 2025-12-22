Ko je u stručnom štabu Dejana Stankovića: "Mihin čovjek" i trojica Italijana

Dejan Stanković će u stručnom štabu u Crvenoj zvezdi imati trojicu Italijana, kao i u prvom mandatu na klupi kluba sa "Marakane".

Dejan Stanković će danas od 15 časova biti promovisan kao novi trener Crvene zvezde i tako će zvanično početi njegova treća era na "Marakani". Prva je bila igračka od 1995. do 1998. godine, kada je još kao tinejdžer ponio kapitensku traku, potom je 2019. godine naslijedio Vladana Milojevića kao trener, a sada će to isto uraditi i na kraju ove kalendarske godine.

Sada na klupu Zvezde ne sjeda kao početnik, nego s mnogo toga proživljenog od 2022. godine, pošto je u međuvremenu vodio Sampdoriju, Ferencvaroš i Spartak iz Moskve, spreman da sa crveno-bijelima napravi i korak više nego u prvom mandatu.

Stanković se odavno dogovorio sa Crvenom zvezdom i počeo je da okuplja svoj tim, tako da će mu kao i u prvom mandatu prvi pomoćnik biti Nenad Sakić - koji je recimo pomagao i Siniši Mihajloviću u Sampdoriji i Milanu - i bio je uz Dejana Stankovića od početka njegove trenerske karijere sve do sada.

Ali, ostatak tima biće italijanski. Trener golmana će biti Pjerluiđi Brivio, za kondiciju će se brinuti Federiko Panonćini, dok će glavni analitičar u stručnom štabu biti Vićenco Saso. Svi oni počeli su sa Stankovićem u Zvezdi i pratili ga svuda.

Dejan Stanković je vodio Crvenu zvezdu na 130 utakmica i u tom periodu ostvario je 103 pobjede, 17 remija i 10 poraza. Osvojio je tri šampionske titule i dva Kupa Srbije.

S obzirom na to da je Vladan Milojević imao ogroman stručni štab, ostaje da se vidi ko će iz njega ostati i kod Stankovića. Očekuje se odlazak Nebojše Miloševića, Bojana Ofenbahera, Dušana Gašića i Ivana Vučetića, dok će najvjerovatnije ostati Marko Vasiljević, Nikola Todorić i Nikola Perišić. Oko pojedinih ugovora treba tek da se priča, recimo šta će biti sa Nikolom Mikićem i Zoranom Randulićem.

Dejan Stanković će se danas od 15 časova prvi put obratiti s "Marakane" od povratka u Zvezdu, kada ćemo čuti i više o tome kako će izgledati njegov stručni štab.

Crvena zvezda inače pripreme za novu sezonu počinje već 3. januara zbog toga što krajem januara igra i Ligu Evrope protiv Malmea i Selte.

