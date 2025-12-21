Dejana Stankovića odmah čeka problem u Zvezdi: Za njega nema Nove godine, mora da ga rješava

Čim preuzme trenersku palicu u Crvenoj zvezdi, Dejan Stanković će morati da rješava najveći problem u igračkom kadru.

Crvena zvezda će u novu godinu sa novim trenerom! Na klupu aktuelnog šampiona Srbije se vraća Dejan Stanković, a kao i kada je počinjao prvi mandat mjesto šefa stručnog štaba nasljeđuje od Vladana Milojevića. Ovog puta situacija je nešto teža i izazovnija, a bivši kapiten Crvene zvezde moraće u hodu da rješava probleme.

Već 3. januara Dejan Stanković će okupiti fudbalere koji su u subotu uveče odigrali posljednji meč u 2025. godini, a tim će se ubrzo nakon toga preseliti u Antaliju gdje će obaviti gotovo kompletne pripreme za proljećni dio sezone. Već 22. i 29. januara Crvena zvezda će igrati evropske mečeve protiv Malmea i Selte, na kojima treba da potvrdi mjesto u nokaut fazi Lige Evrope.

To znači da će Dejan Stanković imati manje od 20 dana da riješi najveći problem koji zatiče na stadionu "Rajko Mitić". U ovom trenutku crveno-bijeli su u katastrofalnoj situaciji kada je riječ o krilnim pozicijama, jer ima onih koji su opravdano odsutni, onih koji su povrijeđeni i onih koji bi morali na teren da se u narednim danima igra neka utakmica.

Krilni napadači Felisio Milson (Angola) i Šavi Babika (Gabon), Zvezdina skupocjena pojačanja koja još nisu opravdala uloženi novac, trenutno nisu u Srbiji i neće biti dio tima na početku zimskih priprema. Obojica fudbalera su sa reprezentacijama na Kupu afričkih nacija, a od uspjeha njihovih selekcija zavisi koliko brzo će se vratiti u Beograd. Naravno, ne treba ih odmah očekivati u trenažnom procesu, moraju dobiti nekoliko slobodnih dana.

Sa druge strane, već mjesecima je van terena Vladimir Lučić, koji je tokom jeseni imao problem sa krajnicima i morao je da ih operiše. Za sada nije poznato kada će se vratiti u trenažni proces, kao ni kolika tačno pauza čeka Nemanju Radonjića. On se povrijedio u finišu jesenjeg dijela prvenstva, nakon što je pomilovan zbog suspenzije koju je dobio, a tada je rečeno samo da će pauzirati do kraja polusezone.

Pošto je na početku sezone Zvezda dopustila Urošu Kabiću da pojača OFK Beograd, istom klubu dogovrena pozajmica ruskog internacionalca Jegora Pruceva, a zatim i raskinula ugovor sa univerzalcem Piterom Olajinkom, Dejan Stanković bi na početku priprema mogao da zatekne samo dva krilna napadača u timu. Pritom, jednom od njih dvojice to uopšte nije prirodna pozicija...

Kapiten Mirko Ivanić je u prvom mandatu Dejana Stankovića igrao najbolji fudbal u karijeri, ali nije bio isključivo lijevo krilo, kao što je slučaj posljednjih godina. Često se majstor fudbala iz Bačkog Jarka nalazio centralno iza napadača, tamo gdje je i nastupao na početku svoje seniorske karijere. Sa druge strane, talentovani Luka Zarić (17) klasično je desno krilo i kao takav čeka šansu u proljećnom dijelu sezone.

Tokom karijere je na mjestu lijevog krila igrao i Aleksandar Katai, ali to posljednjih godina nije slučaj i on se češće nalazi na mjestu ofanzivnog veznog ili jedinog napadača. Takođe, problem sa brojnim izostancima krilnih fudbalera Vladan Milojević je tokom jesenjeg dijela sezone pokušavao da riješi slanjem Tomaša Hendela i Vasilija Kostova na desni bok, sa ulogom koja ne oslikava u potpunosti krilne fudbalere.

Da li će Crvena zvezda mijenjati formaciju?

Kada se sve stavi na papir, jasno je da Dejan Stanković zatiče problem koji će morati ekspresno da riješi, a pitanje je da li čak i tako ima dovoljno vremena za eksperiment. Novi trener Zvezde ima tek desetak dana da se pripremi za prvo okupljanje u novoj sezoni, a zatim manje od dvadesetak dana da ekipu spremi za gostovanje Malmeu u Ligi Evrope.

imajući u vidu kakve su okolnosti, eventualno pojačanje moralo bi da bude dogovoreno još prije početka priprema, a pitanje je da li Zvezda u ovom trenutku vodi pregovore koji bi mogli da se završe tako brzo. Ukoliko novi fudbaler na krilnoj poziciji ne stigne, Stanković bi mogao da proba sa promjenom formacije - što mu uopšte nije strano.

Sjećaju se navijači Crvene zvezde da je tokom prvog mandata Dejana Stankovića ekipa često igrala u formaciji sa tri štopera i krilnim-bekovima. Utisak je da bi Seol Jung Vu mogao da se snađe, a da bi Nair Tiknizjan obožavao takvu formaciju, pa bi to donijelo korist cijelom timu, barem dok krilni napadači ne budu ponovo u trenažnom procesu. Tada ne bi bilo potrebe da Zvezda igra sa krilima, Mirko Ivanić bi bio poguran u sredinu terena, a u ofanzivi bi bilo mjesta istovremeno i za Marka Arnautovića i za Bruna Duartea.

Jedini problem u tim okolnostima je mjesto štopera. Crvena zvezda je tokom jeseni imala na raspolaganju Miloša Veljkovića, Rodrigaa, Frenklina Teba Učenu i Stefana Lekovića, uz Kejmera Sandovala kojeg možda ne treba ni pominjati zbog izuzetno neuspješne pozajmice iz Betisa. Četiri štopera u igračkom kadru su premalo ako su trojica istovremeno na terenu, a pitanje je i kako bi se uigrali momci koji nisu baš blistali tokom jeseni kod Vladana Milojevića.