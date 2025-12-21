Milojevićeva tišina rekla je sve što treba: Dao sve što je imao, pa otišao kao "Zvezdin vojnik"

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević otišao iz kluba kao što je i došao, bez mnogo priče i velikih riječi, ali kao legenda crveno-bijelih kojima je omogućio domaće trofeje, prisutnost u Evropi i milione od transfera.

Fudbalski klub Crvena zvezda će u proljećnom dijelu sezone imati novog trenera - ugovor Vladana Milojevića koji je trajao do kraja takmičarske godine sporazumno je raskinut, a klub i trener su se uz dirljive riječi razišli na kraju drugog mandata. Završena je i druga trenerska - treća ako računate staž u omladinskoj školi - epizoda Vladana Milojevića na klupi kluba kojem će zauvijek biti zahvalan za sve što je mu je pružio.

Odlazak Vladana Milojevića sa stadiona "Rajko Mitić" bio je neočekivano tih, možda čak i tiši nego njegov dolazak 2017. godine, kada nije bio pretjerano poznat široj javnosti i kada niko nije mogao da zamisli da će samo nekoliko nedjelja kasnije tim uvesti u Ligu Evrope. Tada je preuzeo ruiniranu ekipu bez trunke samopouzdanja nakon gubitka titule pod komandom "Grofa" Božovića, a zatim nadmašio sva očekivanja fudbalske javnosti. I volio bi da je to uradio bez izgovorene riječi, jer je to bio njegov način rada.

Tokom prethodnih desetak godina u kojima je Vladan Milojević "zvijezda" srpskog fudbala vidjeli smo da krupne riječi i velika obećanja nisu njegova zona komfora. Sa medijima priča tek koliko mora, bez namjere da im otkriva detalje unutar kluba, a zatim sate i sate provodi u razgovoru sa svojim stručnim štabom prije nego što precizne informacije do detalja prenese igračima, od kojih ima enormna očekivanja.

Vladan Milojević je Crvenu zvezdu napustio uz samo pet izgovorenih riječi. "Zvezdo, hvala ti! Volim te", rekao je najuticajniji trener crveno-bijelih nakon Barija i Tokija, dana nakon što je njegov tim odigrao posljednji meč u 2025. godini. Crvena zvezda je savladala Mladost iz Lučana (4:0), a sticao se utisak da se niko ne oprašta, iako bi to bilo najmanje što može da se uradi.

Bez izjave za klupski sajt pruhe meča, bez izjave za medije nakon utakmice i bez konferencije koja bi trebalo da je obavezna, Milojević je završio drugi mandat na klupi seniorskog tima. Čak i bez izjave za televiziju "Arena sport", pred čijim se kamerama pojavio pomoćni trener Nebojša Milošević.

Ni ljudi na stadionu nisu se na specifičan način oprostili od Vladana Milojevića. Možda nesvjesni da je stvarno kraj, možda bez dovoljno sigurnosti da mu je to posljednji meč u drugom mandatu - iako je sve ukazivalo na to. Milojević nije dobio ovacije navijača, niti su tribine Zvezdinog stadiona bile pune u mjeri u kojoj to zaslužuje čovjek zaslužan za neverovatan broj velikih evropskih mečeva koji su se posljednjih godina igrali na istom mjestu.

Možda je baš takav kraj karakterističan za Vladana Milojevića. Tokom jesenjeg dijela sezone saznali smo koliko mu Crvena zvezda znači i koliko joj je zahvalan na svemu što mu je pružila, pa je sasvim moguće da na rastanku više nije imao šta da kaže. Tako je Vladan Milojević još jednom stavio klub ispred sebe, pažnju javnosti usmjerio ka igračkom kadru kojem predstoje borbe na tri fronta i tokom proleća, a sam se povukao u tišinu. Tamo će moći dobro da se odmori od najintenzivnijih šest mjeseci u trenerskoj karijeri.

Napisao je svojevremeno Đorđe Balašević da "nekad tišina zna prepasti džina, kad ispusti krik", a ova situacija mogla bi da bude jedna od takvih. Odlazak Vladana Milojevića sa klupe Crvene zvezde svakako jeste veoma važan detalj u cjelokupnoj istoriji kluba nakon svega što se desilo i u ovoj sezoni i ukupno tokom dva mandata. Zbog toga je čudno što je u tišini, ali tako voli Vladan Milojević - da u prvom planu ne bude on, već Crvena zvezda.

