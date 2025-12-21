Vladan Milojević se oprostio od Crvene zvezde: Ovo je njegovih 5 riječi za kraj

Nakon još jednog uspješnog mandata na klupi Crvene zvezde Vladan Milojević napušta klub.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Trofejni trener Crvene zvezde Vladan Milojević raskinuo je ugovor sa klubom šest mjeseci prije isteka saradnje, a po svemu sudeći njega će naslijediti Dejan Stanković. O rastanku crveno-bijelih i trenera koji im je donio najveće evropske uspjehe u posljednje tri decenije prvo se oglasio klub, a zatim i Milojević.

Nakon što je klub i zvanično saopštio da je ugovor raskinut, Vladan Milojević je kratko prokomentarisao raskid saradnje sa klubom u kojem je bio omladinac, prvotimac, trener mlađih kategorija i šef stručnog štaba u seniorskom timu. Sve što je imao da kaže stalo je u pet riječi, kojima je još jednom potvrdio da je "Zvezdin vojnik" - što mu je bila omiljena kovanica tokom drugog mandata.

"Zvezdo, hvala ti! Volim te", rekao je Vladan Milojević za zvanični sajt kluba koji je tri puta uveo u grupnu fazu Lige šampiona i dva puta u grupnu fazu Lige Evrope, uz velike uspjehe u tom takmičenju - jedno evropsko proljeće i praktično obezbjeđivanje evropskog proljeća u aktuelnoj sezoni, dva meča prije kraja prvog dijela.

Vladan Milojević je kao trener Crvene zvezde osvojio četiri šampionske titule i imao velike zasluge za petu, koju je tokom prvog mandata osvojio Dejan Stanković, nakon što je na polusezoni naslijedio prvoplasirani Partizan. Takođe, Milojević je kao trener Zvezde osvojio dva Kupa Srbije, a to takmičenje je svojevremeno osvajao i kao trener Čukaričkog.

