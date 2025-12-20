logo
Dejan Stanković u ponedjeljak preuzima Crvenu zvezdu: Vraća se na Marakanu, da nastavi gdje je stao!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Novi-stari trener Crvene zvezde preuzima ekipu.

Dejan Stanković se vraća u Crvenu zvezdu Izvor: Profimedia/BETAPHOTO/DRAGAN KARADAREVIC

Legenda srpskog fudbala i bivši kapiten i trener Crvene zvezde Dejan Stanković (47) vraća se na "Marakanu". Prema pisanju "Meridian sporta", Stanković će u ponedjeljak biti predstavljen kao šef stručnog štaba i nasljednik Vladana Milojevića, koji je otišao ćutke sa stadiona u subotu uveče.

Dejan Stanković će okupiti ekipu 3. januara na početku mini-priprema za nastavak sezone, a prvu utakmicu vodiće za mjesec dana, 22. januara protiv Malmea u Švedskoj, u pretposljednjem kolu Lige Evrope. Pred sobom će imati bodovni minus u Superligi u odnosu na Partizan, a u Evropi "zicer" za plasman u sljedeću fazu, jer je pod Milojevićevim vođstvom Zvezda osvojila 10 bodova dva kola prije kraja.

Vladan Milojević otišao bez izjave

Stanković je vodio Zvezdu u prvom mandatu od 2019. do 2022, u njoj je počeo samostalnu trenersku karijeru, osvojio tri titule u Superligi, dvije "duple krune", ostvarivao uspjehe u Ligi Evrope... Napustio je "Marakanu" nakon eliminacije protiv Makabi Haife, u kvalifikacijama za Ligu šampiona u kojima nije uspio da ekipu uvede u elitu iz tri pokušaja.

Milojević je to uspio dva puta u prvom i jednom u drugom mandatu, 2018, 2019. i 2025. godine i evropski uspjesi uz četiri domaće titule ostali su ono po čemu će ga navijači Zvezde zauvijek pamtiti i zbog čega je najuspješnij trener crveno-belih u "postbarijevskoj" eri.

Gde je Stanković radio poslije Zvezde?

Izvor: Alexander Stupnikov / Sputnik / Profimedia

Nakon odlaska sa "Marakane" u ljeto 2022, Stanković je imao neuspešnu epizodu u Sampdoriji, sa kojom je ispao iz Serije A u najtežem periodu kluba. Potom je u sezoni 2023/24 bio šampion Mađarske sa Ferencvarošem, a prije kvalifikacija za Ligu šampiona prihvatio je poziv iz Rusije da preuzme Spartak. 

Stanković je u Moskvi vodio ekipu do četvrtog mjesta u tamošnjoj Premijer ligi u sezoni 2024/25, a ove jeseni se rastao sa klubom poslije turbulentnog starta takmičarske 2025/26 i ostavio ekipu na šestom mjestu tabele.

Tagovi

Dejan Stanković fudbal FK Crvena zvezda treneri

