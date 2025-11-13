Dok je Deki "grmio" na novinara, svi su njega gledali, bez Vladimira bi Spartak "stao"!

Klupski prevodilac Spartaka, koji se proslavio smirenošću tokom posljednjeg intervjua Dejana Stankovića u Moskvi, osoba je bez koje igrači ovog kluba jednostavno ne mogu. Evo zašto bi Spartak Moskva bez njega jednostavno "stao".

Izvor: Ilya Pitalev / Sputnik / Profimedia

Dejan Stanković dobio je otkaz u Spartaku iz Moskve, pošto trenutno šesto mjesto na tabeli nije zadovoljilo upravu kluba, uprkos četiri pobjede na posljednjih šest mečeva.

Njegov odlazak iz Moskve bio je prilično buran, pošto se Stanković nakon posljednje utakmice Spartaka i pobjede nad Ahmatom posvađao sa jednim novinarom nakon njegovog pitanja o poruci Stankovića koju je uputio sudijama.

Vidno iznerviran Stanković se svađao sa novinarom na tri jezika, srpskom, engleskom i italijanskom i na kraju mu poručio "šta hoćeš bre, smrade jedan".

Ovaj snimak postao je viralan, a ljubitelje fudbala koji su ga gledali oduševio je klupski prevodilac koji je tokom žestokog sukoba ostao potpuno smiren i kao pravi profesionalac uredno prevodio Stankovićeve riječi.

Izvor: YouTube/Match TV/Screenshot

Ime ovog prevodioca, čija smirenost i profesionalnost su izazvali salvu pozitivnih komentara na društvenim mrežama je Vladimir Irinčejev, a bez njega bi sve u moskovskom Spartaku praktično stalo. Evo i zašto!

Upravo je Vladimir prva osoba koju upoznaju svi igrači kada stignu u klub, on je tu da im se nađe kao prevodilac, ali i za sve ostalo što im je potrebno. Život stranaca u Spartaku praktično ne može da se zamisli bez ovog simpatičnog Rusa.

On je neprocjenjiv za igrače koji dođu u klub, tu je da im pomogne sa jezikom, da im prevodi sve što ti je potrebno. One koji žele Vladimir podučava osnovama ruskog, u najmanju ruku da mogu da se sporazumijevaju i da im olakša svakodnevni život. Bez njega bi bez pretjerivanja period adaptacije za nove igrače bio nemoguć.

Izvor: Youtube/FK Spartak Moscow/screenshot

Tokom čuvene svađe sa novinarom Stanković se prebacivao sa srpskog na engleski i italijanski, a Vladimir je to bez emocije simultano prevodio.

Ovo i ne čudi kada se uzme u obzir da Vladimir govori nekoliko jezika, srpski ne priča, ali ga dosta razumije, kao i španski. U klubu važi za jako prijatnog i nenametljivog lika, a često ga viđaju sa knjigom u ruci, kako čita i trudi se da nauči još neki jezik.

Ne mogu samo strani igrači bez Vladimira, već i oni domaći, kao i treneri i svi ostali u klubu.Njegova pomoć je od izuzetnog značaja za igrače i stručni štab, posebno tokom treninga jer on prevodi sve instrukcije, važne i manje važne razgovore i pitanja na engleski i ruski.

Izvor: Youtube/FK Spartak Moscow/screenshot

Dejan Stanković, ali i raniji treneri su ga koristili tokom svih sastanaka, video analiza i upravo on je taj iz čijih usta igrači praktično sve čuju.

Osim što je izuzetno važan, za njega u Moskvi kažu da je i nevjerovatno vrijedan, pa nije rijetka pojava da Vladimira cijeli dan u klubu ili da prevodi i po sedam sati.