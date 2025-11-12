logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Šta hoćeš bre ti, smrade jedan": Stanković pobjesnio zbog pitanja novinara, prozivao ga na tri različita jezika

"Šta hoćeš bre ti, smrade jedan": Stanković pobjesnio zbog pitanja novinara, prozivao ga na tri različita jezika

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Dejanu Stankoviću nije se dopalo pitanje jednog ruskog novinara i nastao je potpuni haos pred kamerama, sa sve prevodiocem...

Dejan Stanković i ruski novinar svađa Izvor: Printscreen/X/Match

Dejan Stanković više nije trener Spartaka iz Moskve. Odluka je donijeta poslije pobjede protiv Ahmata u domaćem šampionatu (2:1), a sada se pojavio i snimak kada je davao izjavu poslije meča koji je odigran 9. novembra. Bio je žestoko bijesan zbog pitanja ruskog novinara.

Pored srpskog stručnjaka stajao je prevodilac koji je u jednom momentu morao da prevodi ono što je Dejan pričao sa tri različita jezika - počeo je na engleskom, prešao na italijanski, završio je na srpskom. Pitanje je bilo u vezi sa "porukom" koju je Stanković imao za sudiju po završetku meča.

"Pozdravio sam Bogosavca (Miroslav Bogosavac, defanzivac Ahmata prim. aut.). Ne znam o čemu vi pričate. Nemate pitanje, to vam je bilo jedino pitanje. Sigurni ste o sudiji? Vi ste novinar? Samo novinar, zašto me pitate?", rekao je Stanković na engleskom, dok je prevodilac sve to prevodio na ruski.

"Šta hoćeš ti bre, smrade jedan"

Pogledajte

01:05
Dejan Stanković vređao ruskog novinara
Izvor: Match TV
Izvor: Match TV

Bio je to početak izlaganja. Nastavio je da priča na italijanskom jeziku, vidno je bilo koliko ga je pitanje iznerviralo.

"Zašto me provocirate sa takvim pitanjima, gdje su vam bitna pitanja, pitajte me za formacije, za igrače, ko je igrao, zašto sam napravio neku izmjenu. Samo pričate gluposti. Da, sudija. Sudija..."

U tom momentu ga je novinar pitao da li je završio. Završilo se odgovorom na srpskom jeziku.

"Nisam zakončio. Šta hoćeš ti, šta hoćeš ti bre? Šta hoćeš bre, smrade jedan", čulo se na srpskom dok je odlazio od kamere", zaključio je Stanković koji je poslije svega ovoga dobio otkaz.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dejan Stanković Spartak Moskva Rusija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC