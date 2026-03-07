Dubai domaćin u Sarajevu: Dovodi Evroligu i Zvezdu, počinje prodaja karata

Oba susreta biće odigrana u dvorani Zetra.

Izvor: MN PRESS

Evroliga je odobrila da košarkaški klub Dubai svoje predstojeće domaće utakmice organizuje u Sarajevu. Prodaja ulaznica za mečeve protiv Baskonije i Zvezde počinje ove subote u podne.

Promena mjesta odigravanja odnosi se na utakmice Dubai - Baskonija (12. mart) u Evroligi i Dubai - Zvezda (15. marta) u ABA ligi, a oba susreta biće odigrana u dvorani Zetra.

U saopštenju Evrolige navedeno je da je donesena odluka o korišćenju alternativne dvorane, dok će organizacija nastaviti pažljivo da prati situaciju u vezi sa sukobima na Bliskom istoku.

Ukoliko dođe do promena u okolnostima u regionu, Evroliga će o eventualnim novim odlukama blagovremeno obavijestiti javnost.

Iz Dubaija je najavljeno je da će sve dodatne informacije u vezi sa timom i predstojećim utakmicama biti objavljene putem zvaničnih kanala kluba.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)