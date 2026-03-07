logo
Dubai domaćin u Sarajevu: Dovodi Evroligu i Zvezdu, počinje prodaja karata

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
1

Oba susreta biće odigrana u dvorani Zetra.

Dubai igra u Sarajevu protiv Baskonije i Crvene zvezde Izvor: MN PRESS

Evroliga je odobrila da košarkaški klub Dubai svoje predstojeće domaće utakmice organizuje u Sarajevu. Prodaja ulaznica za mečeve protiv Baskonije i Zvezde počinje ove subote u podne.

Promena mjesta odigravanja odnosi se na utakmice Dubai - Baskonija (12. mart) u Evroligi i Dubai - Zvezda (15. marta) u ABA ligi, a oba susreta biće odigrana u dvorani Zetra.

U saopštenju Evrolige navedeno je da je donesena odluka o korišćenju alternativne dvorane, dok će organizacija nastaviti pažljivo da prati situaciju u vezi sa sukobima na Bliskom istoku.

Ukoliko dođe do promena u okolnostima u regionu, Evroliga će o eventualnim novim odlukama blagovremeno obavijestiti javnost.

Iz Dubaija je najavljeno je da će sve dodatne informacije u vezi sa timom i predstojećim utakmicama biti objavljene putem zvaničnih kanala kluba.

(mondo.ba)

KK Dubai košarka ABA liga Evroliga Baskonija KK Crvena zvezda

Jaaa

Ako je Dubai u evropi neka idu u london ili brisel, oni nemaju nikoga u EL

