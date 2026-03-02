Trojica igrača ostaju u Dubaiju: Oglasio se Miško Ražnatović, među njima je jedan Srbin

Miško Ražnatović potvrdio je da su Nemanja Dangubić i Klemen Prepelič produžili ugovore sa Dubaijem, a isto je uradio i Davis Bertans.

Izvor: MN PRESS

Usred haosa na Bliskom Istoku i svega što se tamo dešava, Dubai je produžio ugovore sa trojicom igrača. U pitanju su kapiten Klemen Prepelič, Nemanja Dangubić i Davis Bertans. Sva trojica će nastaviti saradnju sa klubom i dalje.

Miško Ražnatović je potvrdio da su dvojica njegovih klijenata, Dangubić i Prepelič produžili ugovore. Zanimljivo je da je to objavio u momentu dok Srbija igra protiv Turske u Istanbulu i tamo je upravo Dangubić.

"Prepelič, Bertans i Dangubić predstavljaju kičmu Dubaija i početka osnivanja kluba. Prvi su predstavljali klub u evropskim takmičenjima i doveli ih u polufinale ABA lige i napravili prvi korak zajedno u Evroligi", stoji u saopštenju ABA lige.