logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Trojica igrača ostaju u Dubaiju: Oglasio se Miško Ražnatović, među njima je jedan Srbin

Trojica igrača ostaju u Dubaiju: Oglasio se Miško Ražnatović, među njima je jedan Srbin

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Miško Ražnatović potvrdio je da su Nemanja Dangubić i Klemen Prepelič produžili ugovore sa Dubaijem, a isto je uradio i Davis Bertans.

Dubai produžio ugovore sa trojicom igrača Izvor: MN PRESS

Usred haosa na Bliskom Istoku i svega što se tamo dešava, Dubai je produžio ugovore sa trojicom igrača. U pitanju su kapiten Klemen Prepelič, Nemanja Dangubić i Davis Bertans. Sva trojica će nastaviti saradnju sa klubom i dalje.

Miško Ražnatović je potvrdio da su dvojica njegovih klijenata, Dangubić i Prepelič produžili ugovore. Zanimljivo je da je to objavio u momentu dok Srbija igra protiv Turske u Istanbulu i tamo je upravo Dangubić.

"Prepelič, Bertans i Dangubić predstavljaju kičmu Dubaija i početka osnivanja kluba. Prvi su predstavljali klub u evropskim takmičenjima i doveli ih u polufinale ABA lige i napravili prvi korak zajedno u Evroligi", stoji u saopštenju ABA lige.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Dubai

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC