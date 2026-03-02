logo
Trinkijeri ponovo u crno-bijelom: Milijarder preuzeo klub i odmah zvao bivšeg trenera Partizana

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Andrea Trinkijeri mogao bi uskoro da se vrati trenerskom poslu, pošto je za njega veliko interesovanje pokazao grčki PAOK.

Andrea Trinkijeri preuzima PAOK Izvor: Eibner-Pressefoto/Marcel Engelbrecht / imago sportfotodienst / Profimedia

Andrea Trinkijeri (57) uskoro bi mogao da dobije novi posao. I to ponovo u crno-bijelom, samo u Grčkoj. Za njegove usluge ogromno interesovanje pokazao je PAOK iz Soluna i postoji velika vjerovatnoća da će do saradnje doći.

Grčki milijarder Aristotelis Mistakidis kupio je većinski udio u klubu i ima velike planove. Uspostavio je već kontakte sa Trinkijerijem. Italijanski i grčki mediji tvrde da je dogovor veoma blizu i da bi uskoro mogao da zamijeni Jurea Zdovca koji je dobio otkaz u solunskom timu.

Trinkijeri je trenersku karijeru počeo kao pomoćnik u Armaniju, pa je vodio manje klubove Triboldi, Juvekasertu, Veroli, a onda je u Kantuu proveo četiri godine i tamo je privukao pažnju Uniksa. Bio je godinu dana selektor Grčke, pa je preuzeo Broze. Dvije sezone vodio je Partizan i otišao je iz kluba tokom pandemije korone. Potom je vodio Bajern Minhen, pa Žalgiris i trenutno je bez kluba. Nedavno se spominjao i kao kandidat da preuzme Partizan poslije odlaska Željka Obradovića.

