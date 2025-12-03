Trinkijerijevo "Ne" ruši plan Partizana: Ovo su treneri koji bi mogli da naslijede Željka Obradovića

Andrea Trinkijeri navodno je odbio Partizan, koji intenzivno traži rješenje za klupu. Ovo su neke opcije crno-bijelih među trenerima, u situaciji koja je veoma teška.

Izvor: EPA/LUKAS BARTH-TUTTAS

Trinkijerijevo "Ne" napravilo bi Partizanu veliki problem u potrazi za trenerom poslije odlaska Željka Obradovića. Prema glasinama iz Italije, bivši šef struke crno-bijelih navodno je odbio poziv da dođe nazad u Humsku i nije jedini koji neće na klupu crno-bijelih.

"Mogu da potvrdim da je Andrea Trinkijeri odbio ponudu Partizana, uprkos optimizmu prethodnih dana. Nije laka situacija za Partizan, jer mi je rečeno da su i drugi treneri odbili klub", naveo je Andreani.

Dan pred meč protiv Bajerna, poznato je da će ekipu u četvrtak u Beogradskoj areni voditi Mirko Ocokoljić. A poslije toga?

"I Zvezdu je poslije odlaska Janisa Sferopulosa vodio pomoćnik u Evroligi", rekao je predsjednik Partizana Ostoja Mijailović u nedjelju gostujući u "Euronewsu". I dok je to rješenje i očekivano meč protiv Bajerna, na malo duže staze situacija se komplikuje, posebno zbog toga što je će Partizan narede sedmice igrati protiv Crvene zvezde u petak, takođe kao domaćin.

Srpske opcije? U ovom trenutku - teško

S obzirom na veličinu i značaj Željka Obradovića, kao i dubinu problema koji trenutno vlada u Partizanu, teško je očekivati da će neki domaći trener da se suoči sa tolikim izazovom. Kada god je klupa crno-bijelih upražnjena, na nju "dovode" Aleksandra Sašu Đorđevića, strijelca najvećeg koša u istoriji kluba 1992. godine, ali je teško očekivati da on u ovom trenutku prihvati, posebno nakon što je kritički govorio o rastanku crno-bijelih i Obradovića.

"Partizan je izgubio (od) Željka - ovo je najteži poraz u istoriji KK Partizan. Nije se smeo dozvoliti ovakav ishod. A, ja i moji nekadašnji saigrači, kao i uvijek uz našeg najboljeg trenera, svim srcem i s vječitom zahvalnošću - ekipa '92", napisao je Đorđević, koji se prethodnih dana sastajao sa "Žocom" u Beogradu, kao i skoro cijela ekipa iz Istanbula 1992.

Đorđević nije jedini koji se pominje

Izvor: X.com/CoachDjordjevic

Među domaćim trenerima koji se dovode u vezu sa Partizanom su i bivši treneri crno-bijelih iz prošle decenije, Aleksandar Džikić (54), selektor Gruzije trenutno bez klupskog angažmana, i Vladimir Jovanović (52), koji veoma uspješno vodi Spartak iz Subotice i ima ugovor do 2030. godine sa tim klubom. Odnedavno je slobodan i Igor Kokoškov (53), nekadašnji saradnik Željka Obradovića u reprezentaciji Srbije koji je krajem novembra dobio otkaz u Anadolu Efesu i poznato je da ima veoma dobar odnos sa "Žocom".

Sva trojica imaju duboku vezu ili sa Partizanom ili sa Željkom Obradovićem i posebno su svjesni težine situacije i tereta koji nosi upražnjeno mjesto trenera crno-bijelih. U tako delikatnoj situaciji, možda djeluje realnije da se crno-bijeli ipak okrenu rješenju iz inostranstva - treneru koji bi takođe znao gde i umjesto koga dolazi, ali bez dodatnog tega koji bi osjetio svaki domaći trener, sposoban da razumije sve aspekte situacije, ali i eventualne kritike i dobacivanja koja bi došla ka njemu.

Ko je slobodan od stranaca?

U ovom trenutku, slobodno je nekoliko poznatih imena, iako je pitanje koliko bi bilo realno da među njima najveće, Etore Mesina (66) bude rješenje crno-bijelih. Italijanski osvajač Evrolige napustio je Armani nekoliko dana prije Obradovića.

Uz Mesinu, slobodni su i njegovi zemljaci, selektor Italije Luka Banki (60), koji je prošle godine pobjeđivao Partizan u Beogradskoj areni dva puta, vodeći Virtus i Efes,. zatim iskusni Simone Pjaniđani (56) koji je ipak posljednji posao imao u Cedevita Olimpiji u sezoni 2023/24, kao i Đanmarko Poceko (53), doskorašnji selektor Italije. Temperamentni Poceko poznat je po emotivnim reakcijama i dramatičnim situacijama koje i sam inicira na utakmicama, kao i po tome da je predvodio Italiju do velike pobjede protiv Srbije u osmini finala Eurobasketa 2022. godine. I on je trenutno slobodan jer je posljednji posao u klupskoj košarci imao u sezoni 2023/24, kada je vodio ASVEL.

Tu nije kraj nabrajanju, ali je još manje vjerovatnije da Partizan pozove doskorašnjeg trenera Crvene zvezde, i dalje slobodnog Janisa Sferopulosa, poznatog Francuza Vensana Kolea (62) koji je pisao istoriju sa reprezentacijom svoje zemlje, vodeći je do evropske titule 2013, kao i po dva puta do olimpijskog i svetskog srebra. On je slobodan od 2024, kada je napustio Metropolitan.

Uz njih, slobodan je i španski tandem poznatih trenera - bivši Obradovićev igrač Pablo Laso (58), dvostruki šampion Evrope sa Realom, kao i Đoan Penaroja (56), koji je nedavno dobio otkaz u Barseloni.

Zašto je Trinkijeri favorit među strancima?

Ne samo zbog svog košarkaškog znanja, koje se ne može osporiti ni nizu navedenih stručnjaka, već i zbog svog poznavanja Partizana i mentaliteta. Andrea Trinkijeri (57) je vodio crno-bijele od 2018. do 2020. godine, sa njima osvojio dva Kupa Radivoja Koraća i u trenutku prekida kovid-sezone bio vodeći na tabeli ABA lige. Odlično poznaje mentalitet, srpske igrače, savršeno govori srpski jezik zbog svojih hrvatskih korijena i već je sarađivao sa upravom koju predvodi predsjednik Ostoja Mijailović.

Štaviše, Italijanov dolazak bio je prva trenerska "bomba" u Mijailovićevom mandatu i bez obzira na ružan kraj saradnje i na teške riječi, Trinkijerijevu tužbu prema Partizanu i tenziju, prethodnih godina ona je splasnula. Trener iz Milana prijateljski je prethodnih godina dočekivan u crno-belih Areni kada je gostovao Partizanu sa Bajernom i Žalgirisom, u kojem je radio do prošlog ljeta.

Zbog svega toga, iz ugla Partizanove uprave Trinkijeri ima najviše razloga da djeluje kao pravo rješenje za trenutni, delikatni trenutak. Međutim, njegovo "Ne" bi dodatno produbilo problem crno-belih, koji preti da ostavi teške posljedice na čitavu sezonu ekipe, iako je tek 3. decembar.