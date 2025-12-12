"Trinkijeri nije trener za plej-of": Bivši igrač Partizana iskren o saradnji sa Italijanom

Proslavljeni srpski košarkaš Vladimir Micov igrao je pod palicom Andree Trinkijerija u italijanskom Kantuu.

Izvor: ozbiljnoneozbiljni.podcast/Instagram/Printscreen/MN Press

Nekadašnji košarkaš Olimpije iz Milana, CSKA, Partizana, Galatasaraja i ostalih klubova Vladimir Micov dao je svoje mišljenje o bivšem treneru crno-bijelih Andrei Trinkijeriju koji je bez angažmana od prekida saradnje sa Žalgirisom. Iako se spominjao njegov povratak u Humsku, to se neće dogoditi. te će na klupu crno-bijelih, izvjesno je šesti Španac Đoan Penjaroja.

Micov i Trinkijeri su sarađivali u italijanskom Kantuu, što je bio početak trenerske karijere temperamentnog stručnjaka. "Sarađivao sam sa Trinkijerijem na njegovom početku. Ozbiljan trener, talenat, sad opet nema klub. Ja sam i ranije izjavljivao, nikada nije dobio šansu da vodi neki veći vodeći klub iz Top 6, recimo. Da jeste bio u gornjem domu u smislu rezultata, u Bajernu, dođe pa padne, pa u Žalgirisu. Kad je došao bio je prvi, pa je pao", rekao je Micov.

"Da li je trener za plej-of timove?", upitao ga je domaćin podkasta "Ozbiljno neozbiljni podkast".

"Mislim da ne. Imaš trenera koji se nisu bavili košarkom, ukljujučući Trinkijerija", iskreno će Vladimir koji je ispričao kako je funkcionisao njegov odnos sa Trinkijerijem.

"Zvao me, debeli nemoj da jedeš ćevape, nemoj da mi se ugojiš.Tražio mi je da mu donosim kajmak, redovno sam mu donosio. Tražio mi je ćevape i pljeskavice, to nisam mogao", podsjetio se Micov.

Micov prati situaciju u Partizanu

On je trenutno sportski direktor u Metalcu iz Valjeva i dao je svoj sud nakon otkaza koji su crno-bijeli uručili Zoranu Saviću.

"Ljudi misle da generalni menadžer samo sastavlja tim, ali to je tek mali dio posla. Posljednjih dana gledao sam burne trenutke u Partizanu i vidio nekoliko ostavki. Među njima i Zorana Savića. Sumnjam da mnogi razumiju koliko je zapravo težak posao generalnog menadžera", rekao je Micov i nastavio:

"Generalni menadžer je i regruter. I psiholog. I pregovarač. I onaj koji upravlja kriznim situacijama. Ponekad čak i pripovjedač. U jednom trenutku već razgovaraš o ugovorima. Već u sljedećem smiruješ nezadovoljnog igrača. Poslije toga treneru objašnjavaš viziju. Uveče planiraš budućnost”, napisao je Vladimir Micov na društvenoj mreži LinkedIn.

"Donosiš odluke koje utiču na tuđe karijere. Istovremeno balansiraš budžet i emocije. Razmišljaš kratkoročno i dugoročno u istom trenutku. Kad sve ide kako treba, niko ne obraća pažnju. Kad nešto krene loše, svi upiru prst u tebe. Radiš pred očima javnosti. Međutim, najveći dio posla ostaje nevidljiv, to je pet poslova odjednom. Svakog dana. To je dio koji zaista razumije tek mali broj ljudi”, zaključio je Vladimir Micov.