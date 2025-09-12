logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ne može da se sakrije, bilo je incidenata": Micov progovorio o sukobu Micića i Pešića

"Ne može da se sakrije, bilo je incidenata": Micov progovorio o sukobu Micića i Pešića

0

Vladimir Micov je istakao da se i preko TV ekrana vidjela napetost u timu Srbije na Eurobasketu i da je na meču sa Portugalom jasno viđen sukob Vasilija Micića i selektora Svetislava Pešića.

Micov o sukobu Pešića i Micića Izvor: Stefanos Kyriazis/IPA Sport / ipa-agency.net/IPA /Profimedia/Jao Mile podcast/Youtube/Printscreen

Nije htio mnogo da komentariše debakl naših košarkaša na Eurobasketu Vladimir Micov, ali se dotakao situacije sa Vasilijem Micićem. Iskusni plej je prvo bio neizvjestan za takmičenje, pa je u posljednji čas poveden. 

Odigrao je jako loš Eurobasket sa jedva četiri poena u proseku po meču, a na nekim utakmicama je u potpunosti ostao bez učinka. To ne bi trebalo da čudi s obzirom na stanje u kome je došao. 

"Mora da se razumije da taj Vasa Micić nije odigrao utakmicu četiri do pet mjeseci. To se znalo. Početak priprema, izvrnuće tog zgloba, do zandjeg trenutka se ne zna da li će da igra ili neće. Ok, zbog imena, prezimena, iskustva, stavljen je u 12. Legitimno, možda i nije. Njihova stvar, oni odlučuju selektori", rekao je Micov. 

Bilo je incidenata

Izvor: MN PRESS

Vidjeli smo i da je bilo nekih nesuglasica između Vasilija Micića i selektora Pešića. "Vaso, šta je sa tobom?", zapitao ga je selektor u jednom momentu na meču sa Portugalom, a onda je povučen na klupu. Poslije toga smo mogli da vidimo da nije to prećutao Micić. 

"Ne može da se sakrije od kamera, bila su ona 2-3 manja incidenta. nesporazum sa selektorom. 'Šta to radiš?', pa je izašao, nešto odgovorio, kamere su snimile. Znaš kako, tako ide i u životu. Dok se dobija, sve se gura pod tepih. Kad se izgubi, izađe na videlo. Sad svi čekaju, kažu da krajem septembra Pešiću ističe ugovor. Nešto se dešava", naglasio je on. 

Nekadašnji reprezentativac Srbije je naglasio da ipak pored svega moraju da se nađu odgovorni i da se progovori o problemima koji su nas koštali višeg plasmana na Eurobasketu.

"Isto tako postoji dio stručnog štaba koji treba da izađe da kaže šta je bilo, šta nije bilo, zašto nije ostvaren rezultat. Sigurno da to nije za javnost, da izlaze pojedinci sa problemima. Da li je bilo problema? Očigledno jeste. Očigledno nešto nije štimalo", rekao je on. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka Vladimir Micov Vasilije Micić orlovi Svetislav Pešić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC