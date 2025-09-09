Ataman je samo jednom poslao Micića u svlačionicu: Turčin sekund nije razmišljao, pokazao kakav je trener

Ergin Ataman i Vasilije Micić ostvarili su istorijski uspjeh sa timom Efesa, a osvajanje druge titule obilježio je i zaštitnički nastrojen stav turskog trenera.

Vasilije Micić i Ergin Ataman postali su šampioni Evrope u Beogradskoj areni. Efes je tada u Srbiji stigao do titule prvaka, a tim je vodio srpski plejmejker iz Kraljeva. Kao najvažniji igrač meča, Micić se poslije trijumfa našao i na konferenciji za medije, ali na njoj nije dugo sjedio, pošto ga je trener Ataman poslao u svlačionicu čim je čuo pitanje koje mu se nije dopalo.

Te 2022. Micić je bio najbolji igrač svog tima pošto je ubacio 23 poena, pa je kao lider na terenu izašao i pred medije. Jedan novinar iz Litvanije potom je upitao MVP finala da pošalje poruku podrške Ukrajini. U tom trenutku je tadašnji trener Efesa Ergin Ataman pogledao ka Vasiliju i poslao ga u svlačionicu, zaštitivši ga od političkih pitanja i tema.

"Mislim da je Vasa umoran i da je vrijeme da ode u svlačionicu. Možeš da odeš, a ja ću odgovoriti na sljedeća pitanja", rekao je Ataman.

Kada se Micić povukao sa konferencije, turski stručnjak je odgovorio Litvancu: "Naravno da smo duboko uznemireni situacijom i pričam o ovome od prvog dana kada je rat počeo... Neprihvatljivo je da se to događa u ovom vijeku, u ovom trenutku. Živim u Turskoj, sa turskim narodom i svi smo uznemireni što nevini ljudi, djeca, civili, umiru. Nevjerovatno je šta se događa, ponavljam, 2022. godine u Ukrajini", rekao je Ataman.

This weekend coach Ataman earned enormous respect with winning back to back title in#EuroLeagueall over the europe and wider he is now being praised but not many know he is a great human being also. ✊pic.twitter.com/N9QmYB2gaE — stefandelkovic (@stefandelkovic)May 21, 2022

"I kada je sport u pitanju, veoma mi je žao zbog mojih prijatelja koji rade u klubovima u Rusiji, koji nemaju veze s tim, to je sranje od politike, nadam se da će čovječanstvo pobijediti ovu situaciju kao i koronu. Optimista sam da možemo ovo da pobijedimo. To je sve", dodao je turski stručnjak.

Turska nastavlja takmičenje na Eurobasketu

Za razliku od Micića, turski trener nastavlja svoj pohod na Evropskom prvenstvu. Selektor Turske vodi nacionalni tim protiv reprezentacije Poljske u četvrtfinalu kontinentalnog takmičenja, ova dva tima sastaće se u 16 časova, a nakon njih slijedi susret Letonije i Grčke.

Pobjedom nad Srbijom u grupi A Turskoj se otvorio put na Eurobasketu. Ataman je pred važan meč rekao: "Ne razmišljamo o tome da li smo najbolji ili najgori turski tim, ovdje smo da osvojimo medalju. FIBA voli da pravi takve stvari, rang liste, ali to su gluposti. Realnost je na terenu i tamo pobjeđujemo. Vidjećemo u narednim utakmicama koje ćemo mjesto zauzeti na kraju Evropskog prvenstva", rekao je Ataman.

"Naravno, pomoglo nam je jer smo završili grupu na prvom mjestu poslije utakmice sa Srbijom. Pogledajte, Srbija je eliminisana od Finske, jer je Finska odigrala sjajnu utakmicu. Dakle, pomoglo nam je da zauzmemo prvo mjesto i plasiramo se u četvrtfinale. Za budućnost, svaka utakmica je drugačija, sutra ćemo se suočiti sa drugim timom, drugom strategijom. Svakako je to veoma važna utakmica za njih, baš kao i za nas, ali borićemo se za pobjedu“, zaključio je Ataman.