"Sjećam se kako vrištim u sobi": Micić progovorio o povredi za koju niko ne zna, 18 godina pamti bol

Vasilije Micić je kao klinac doživeo dvije jako ozbiljne povrede koje su ga obilježile za cijeli život. O prvoj o kojoj se malo zna je sada progovorio.

Izvor: Damien MEYER / AFP / Profimedia/Youtube/X&O's CHAT/Printscreen

Vasilije Micić cijelu seniorsku karijeru igra sa povređenim kolenom, a sada je u emisiji kod Edina Avdića pričao o nekim malo poznatim detaljima. Zapravo je koljeno povrijedio već sa 13 godina, a svima dobro poznata povreda došla je tek četiri godine kasnije.

"Postoji jedan detalj koji je malo poznat javnosti, a to je da sam ja zapravo sa 13 godina prvi put povrijedio koleno. Ja sam sa 13 godina u FMP-u nategao ukrštene ligamente, što je isto kao da sam ih pokidao. Međutim s obzirom da sam imao 13 godina nisam imao predstavu šta to znači. Uspjeli smo nekako da izbjegnemo te operacije jer sam tek počeo da rastem i onda sam sa 17 pokidao isto to koljeno. Tad je puklo u Megi", ispričao je Micić.

Govorio je o prelasku u Hapoel ovog leta, a sada se sjetio rečenice hirurga koji ga je operisao, ali i momenata kada je morao da propusti neke lijepe momente detinjstva zbog povrede i oporavka.

"U suštini te dvije situacije su dosta uticale na tok mog profesionalnog života jer u trenutku kada sam ja sedmi razred osnovne škole djeca idu na ekskurzije a ja oporavljam koljeno, vrištim od bolova.Sjećam se i reči jednog hirurga iz Novog Sada koji je rekao: 'Dijete, ja sam igrao odbojku, ali sam ostao nizak. Možda bi ti trebalo da postaneš dobar učenik, pa da ostaneš u sportu kao hirurg.' To su riječi koje te obilježe, da se ne lažemo. Sad ih se sjećam poslije 18 godina. To su dvije ozbiljne situacije u kojima sam dosta naučio i iz kojih sam vjerovatno i profitirao kasnije. Naravno nisam profitirao u fizičkom smislu jer sam bio poprilično osakaćen", rekao je Micić.

Doskijao do Evrolige i NBA

Njegova sestra Nina Micić je bila uspeša snouborderka, a i Vasilije je počeo kao skijaš. Srbija je na kraju umjesto slalomaša dobila košarkaša.

"Fanatizam koji me pratio kasnije je građen kroz skijanje, tu sam bio jako uspješan. To je moja prva ljubav. Tu sam uvijek gajio taj osjećaj ka pobedama, borbi. Veleslalom mi je bila disciplina. Te situacije iz ranog djetinjstva su uticale da kasnije na taj najveći izazov sa 17 godina, kada je stvarno pukla tikva ja sam bio u velikom usponu. Iz toga sam se vratio sigurno jači, tek sad shvatam to. Jasno mi je bilo tada da je sve gotovo, svjetla su se pogasila, i ostajemo trener, porodica i ja. Tad sam krenuo da gradim karakter u pravcu gdje sam više misterija nego pročitana knjiga. Svjestan sam da se moj stil nekome sviđa, nekome ne sviđa, da moja građa nije specifična. Ono čega sam najviše svjestan da sam u 5 odsto najvrednijih momaka gdje god da sam bio", završio je Micić.

