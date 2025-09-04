logo
Micić jedini na treningu poslije poraza od Turske: Snimali smo Vasu u dvorani, pa dobili lijepu vijest

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Vasilije Micić bio je jedini na treningu poslije poraza od Turske, dok je Tristan Vukčević radio u teretani. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Vasilije Micić jedini na treningu Srbije Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Vasilije Micić jedini je trenirao poslije poraza Srbije od Turske na Eurobasketu. Svjestan je i sam srpski plejmejker da igra daleko ispod svog nivoa i da može i mora mnogo bolje. Trudi se, želi i ne odustaje. Svetislav Pešić dao je igračima slobodan dan, Micić ga je iskoristio tako što je došao do dvorane da trenira.

Bio je u društvu Marka Marinovića, Ognjena Stojakovića i Feđe Sretenovića. Sa njima je radio na određenim detaljima. Novinarima je bio dozvoljen ulaz na posljednjih 10 minuta treninga i tada smo vidjeli neke zanimljivosti. Jedna od njih jeste da je Vasa tražio od njih da rade na detalju uručenja kod linije za tri poena i prodora.

Stojaković mu je objašnjavao šta treba da radi kada primi loptu, da napravi separaciju. "Nemam ja te noge, mnogo mi je oštro to", dodao je Micić, na šta mu je asistent Denvera pojašnjavao onda drugi način da krene u prodor i baš je na tome radio.

Pojavio se i Tristan Vukčević

Izvor: MN PRESS

Tristan Vukčević nije bio na terenu, ali jeste u teretani koja se nalazi u sklopu dvorane. Došao je da radi na taj način poslije povrede zbog koje nije igrao protiv Turske. Prošao je pored predstavnika medija koje je zanimalo kakvo je stanje sa povredom.

"Sve je okej, ništa strašno, dobro sam", rekao nam je Tristan i otišao u svlačionicu.

"Nisam igrao šest mjeseci"

Pogledajte

00:46
Vasilije Micić trening u Rigi
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Zna Micić veoma dobro da mu igra nije na željenom nivou i da je potrebno da igra mnogo bolje. Pokušava da se vrati u pravu formu, a prije nekoliko dana je objasnio i zašto je malo "zarđao" i zašto se još uvijek traži.

"Meni je nedostajao takmičarski naboj. U NBA gdje sam bio, više sam igrao za Razvojni tim, bilo je sve nonšalantno. Svaka utakmica i na pripremama je bila kao na život i smrt. Kada vidiš pristup svih igrača, meni to znači, daje mi dodatni stiimulans da izgaram u svakom trenutku. Šest mjeseci nisam igrao utakmicu, to je nevjerovatno, ali je tako. Sada se svakoj radujem", rekao je Vasa tada.

