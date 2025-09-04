Hrvatski komentator se "zapalio" u porazu Srbije: Slavio trojke Šenguna, pa čestitao Atamanu

Poslušajte kako je hrvatski komentator prenosio meč Srbije i Turske na Eurobasketu, posebno ga je oduševio Alperen Šengun i njegove trojke,

Srbija je doživjela poraz od Turske (95:90) u poslednjem meču grupne faze Eurobasketa 2025, što znači da je pred "orlovima" teži put do kraja turnira. Iako je srpska reprezentacija odigrala dobar meč, i to uz sve nedaće koje su je snašle (Bogdanović i Vukčević nisu igrali zbog povreda, a Avramović nije mogao da nastupi u drugom poluvremenu), Turska je ipak bila na drugom nivou i zasluženo je došla do pobjede.

Već sada se može reći da je to najbolji meč turnira, sve što je neutralni ljubitelj košarke mogao da poželi bilo je tu, a interesantno je čuti i kako je meč prenošen u Hrvatskoj. Pogledajte kako je hrvatski komentator prenosio duele Jokića i Šenguna:



Igrao je zaista vanserijski najbolji košarkaš Turske i meč je završio sa 28 poena, 13 skokova i osam asistencija, a posebno je impresionirao vrhunskim šutem spolja. Zbog toga je u jednom trenutku hrvatski komentator čak glasno proslavio "Šengun, Šengun... Madre mia!", što je zaista i zaslužio "Jokić sa Temua".

Interesantno je bilo i u završnici meča kada je Jokić promašio šut za tri poena, koji bi Srbiji donio preokret, da bi potom sa penala Šengun potvrdio pobjedu.

"Bravo za Ergina Atamana i njegove igrače, odradili su vrhunsku utakmicu, a drugačije i ne može kada igrate protiv Srbije", poručio je hrvatski komentator, dok je njegov kolega dodao da je Šengun na ovom susretu nadigrao Jokića.



Ipak, neće ovaj poraz mnogo zaboljeti košarkaše Srbije jer su i pre njega obezbijedili prolaz u nokaut fazu, tako da je s razlogom već košarkaški trener Vlade Đurović istakao da Turska više neće odigrati ovakvu utakmicu na turniru.

Šta dalje za Srbiju na Eurobasketu?

Danas je slobodan dan za srpske košarkaše i treniraće samo Vasilije Micić, dok su dobre vijesti stigle oko stanja Vukčevića i Avramovića koji će biti dobro poslije sitnih povreda.

6. septembar: Srbija - Finska (20.45)

10. septembar: četvrtfinale

12. septembar: polufinale

14. septembar: finale

