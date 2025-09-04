logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hrvatski komentator se "zapalio" u porazu Srbije: Slavio trojke Šenguna, pa čestitao Atamanu 1

Hrvatski komentator se "zapalio" u porazu Srbije: Slavio trojke Šenguna, pa čestitao Atamanu

Autor Dragan Šutvić
1

Poslušajte kako je hrvatski komentator prenosio meč Srbije i Turske na Eurobasketu, posebno ga je oduševio Alperen Šengun i njegove trojke,

Hrvatski komentator na utakmici Srbija Turska Izvor: Ivica Veselinov / imago sportfotodienst / Profimedia

Srbija je doživjela poraz od Turske (95:90) u poslednjem meču grupne faze Eurobasketa 2025, što znači da je pred "orlovima" teži put do kraja turnira. Iako je srpska reprezentacija odigrala dobar meč, i to uz sve nedaće koje su je snašle (Bogdanović i Vukčević nisu igrali zbog povreda, a Avramović nije mogao da nastupi u drugom poluvremenu), Turska je ipak bila na drugom nivou i zasluženo je došla do pobjede.

Već sada se može reći da je to najbolji meč turnira, sve što je neutralni ljubitelj košarke mogao da poželi bilo je tu, a interesantno je čuti i kako je meč prenošen u Hrvatskoj. Pogledajte kako je hrvatski komentator prenosio duele Jokića i Šenguna:


Igrao je zaista vanserijski najbolji košarkaš Turske i meč je završio sa 28 poena, 13 skokova i osam asistencija, a posebno je impresionirao vrhunskim šutem spolja. Zbog toga je u jednom trenutku hrvatski komentator čak glasno proslavio "Šengun, Šengun... Madre mia!", što je zaista i zaslužio "Jokić sa Temua".

Interesantno je bilo i u završnici meča kada je Jokić promašio šut za tri poena, koji bi Srbiji donio preokret, da bi potom sa penala Šengun potvrdio pobjedu.

"Bravo za Ergina Atamana i njegove igrače, odradili su vrhunsku utakmicu, a drugačije i ne može kada igrate protiv Srbije", poručio je hrvatski komentator, dok je njegov kolega dodao da je Šengun na ovom susretu nadigrao Jokića.


Ipak, neće ovaj poraz mnogo zaboljeti košarkaše Srbije jer su i pre njega obezbijedili prolaz u nokaut fazu, tako da je s razlogom već košarkaški trener Vlade Đurović istakao da Turska više neće odigrati ovakvu utakmicu na turniru.

Šta dalje za Srbiju na Eurobasketu?

Danas je slobodan dan za srpske košarkaše i treniraće samo Vasilije Micić, dok su dobre vijesti stigle oko stanja Vukčevića i Avramovića koji će biti dobro poslije sitnih povreda.

  • 6. septembar: Srbija - Finska (20.45)
  • 10. septembar: četvrtfinale
  • 12. septembar: polufinale
  • 14. septembar: finale

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Srbija Turska košarka Eurobasket 2025 Ergin Ataman Alperen Šengun

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Gibon

Ko još uopšte pita Krvate o košarci...pa oni su zadnji put bili na velikom takmičenju prije 20 godina....njima je i BiH pojam košarke....čuj oni se slade porazu Srbije....jadno...

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC