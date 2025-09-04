Jedan od najboljih košarkaša Turske Furkan Korkmaz poručuje poslije pobjede nad Srbijom da je njegova reprezentacija favorit za zlato na Eurobasketu 2025.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Turska je pobijedila Srbiju (95:90) u posljednjem kolu grupne faze na Eurobasketu i tako će imati nešto lakši put u nastavku takmičenja, a čini se da su zbog toga svi u njihovoj zemlji poletjeli. Vidjeli smo već karikature Nikole Jokića, ali i neodmjerene izjave košarkaša Turske, što na kraju krajeva ne mora da bude loša stvar za "orlove".

"Poruka je poslata još od prve utakmice, jer smo sada 5-0, igramo dobru košarku, ne samo da pobjeđujemo, već i u odbrani i u napadu stalno šaljemo poruku - svakog dana, svakog minuta, svake sekundi. Naravno, pobijediti Srbiju je velika stvar, ali to je ipak samo grupna faza. Sada moramo da ostanemo fokusirani na sljedeću utakmicu kako poruka nastavila da se širi...", rekao je poslije meča Furkan Korkmaz za "Meridijan sport".

Vidi opis "E, sad ćete nas poštovati": Burna poruka košarkaša Turske, poručio Srbiji da je zlato njihovo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Turska je pobijedila Srbiju posle mnogo vremena, a Korkmaz - koji je ubacio osam poena prethodne večeri - poručio je da će sada neki "mnogo više poštovati njegovu reprezentaciju" nego što su do sada.

"Osjećam se sjajno! I dalje je u pitanju bila grupna faza, ali važno je pobijediti i prije svega sam srećan jer smo igrali zasta kvalitetnu i dobru košarku. Rekli su mi da smo dali 18 trojki iz 31 pokušaja, to je zaista mnogo. Igramo fenomenalnu košarku, dijelimo loptu i imamo talentovanu grupu igrača. Sada moraju da nas poštuju više nego ikad, ali isto tako i mi moramo da poštujemo sebe, da nastavimo da igramo ovako", naglasio je Korkmaz.

Turci hoće zlatnu medalju

Nisu došli Turci na Eurobasket kao prvi favoriti, ali sada za sebe otvoreno kažu da hoće zlatnu medalju. Najavljivao je prije toga već Ataman napad na podijum, a čini se da je to samopouzdanje ulio i svojim košarkašima.

"Ko je sada veći favorit za zlato: Srbija ili Turska? Naravno da ću reći Turska. Ali, moramo da budemo smireni i igramo našu igri. Zato smo ovdje - da osvojimo zlato", naglasio je Korkmaz bez ikakvog uvijanja, a vidjećemo da li ovaj višak samopouzdanja može da poremeti Turke.

Podsjetimo, Turska će u prvoj nokaut rundi igrati protiv Švedske, koja je jedva prošla u nastavak takmičenja, dok će Srbija za prvog izazivača imati Finsku.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!