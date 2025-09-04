logo
"Ko je sad beba?": Turci prozvali Nikolu Jokića zbog poraza Srbije

Autor Dragan Šutvić
0

Turci previše slave pobjedu nad Srbijom u grupnoj fazi Eurobasketa, pa su tako sada na društvenim mrežama napravili karikaturu gdje Nikolu Jokića prikazuju kao bebu Alperena Šenguna.

Karikatura Nikole Jokića poslije utakmice Srbija Turska Izvor: Pedja Milosavljevic/Starsport/Profimedia

Srbija je izgubila od Turske (95:90) u veoma dramatičnoj utakmici posljednjeg kola grupne faze na Eurobasketu 2025, čime je sebi zakomplikovala put ka zlatnoj medalji. Moraće srpska reprezentacija težim putem, što nekada ne mora da bude ni problem, dok je interesantno vidjeti i koliko Turci slave samo zbog pobjede u prvoj fazi takmičenja.

Svi su skakali na tribinama poslije trijumfa u Rigi, a na društvenim mrežama ekstaza. To se posebno moglo vidjeti po objavama koje su podeljene hiljade puta, između ostalog i jedna sramna karikatura Nikole Jokića.


Na slici koja je generisana uz pomoć vještačke inteligencije vidimo Nikolu Jokića kao "bebu" koju čuva Alperen Šengun. Jasno je da se aludira na činjenicu da je Alperen Šengun na početku svoje karijere dobio nadimak "bejbi Jokić" koji mu više ne prija, jer sad želi da bude "svoj čovjek".

I zaista igra maestralan turnir, posebno je bio dobar protiv Srbije sa 28 poena, 13 skokova i osam asistencija, uz samo četiri minuta odmora. Što se tiče Jokića, zabilježio je 22 poena, devet skokova i četiri asistencije.

Srbija Turska košarka Alperen Šengun Nikola Jokić Eurobasket 2025

