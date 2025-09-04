Ima nešto dobro i u porazu Srbije: Poslije ovoga se "lakše diše" i to Pešić dobro zna

Iako je čitava nacija razočarana zbog poraza Srbije od Turske i uplašena zbog povreda, postoji jedna dobra stvar u svemu tome - pa čak i što "orlovi" idu u teži dio žrijeba na Eurobasketu.
Košarkaška reprezentacija Srbije izgubila je od Turske (95:90) u posljednjoj utakmici grupne faze na Eurobasketu, što znači da je sebi zakomplikovala put u nokaut fazi. Makar bi to trebalo da znači u teoriji pošto bi drugoplasirani trebalo da ima teži put, ali već smo milion puta bili svjedoci da to ne bude tako uvijek.
Uostalom, vjerovatno nas u toku dana na Eurobasketu očekuje dosta "čudnih" rezultata i pokušaj izbjegavanja dijela žreba u kome su Njemačka i Srbija, a iako su srpski navijači razočarani i uplašeni zbog povreda, ima tu i nečeg dobrog.
Šta je jedino dobro u porazu od Turske?
Možda je to samo utjeha, a možda i dobar znak, ali vrijedi napomenuti da reprezentacije koje grupnu fazu završe dominantno i bez poraza obično ne osvajaju zlatnu medalju. Recimo, u posljednjih pet turnira, od kada je promijenjen format i povećan broj učesnika na 24, tek jednom je "savršeni" tim iz grupne faze otišao do zlata.
Bilo je to 2017. godine kada je Slovenija osvojila Eurobasket, i to pobijedivši Srbiju, dok su dok je Španija tri puta osvajala s porazima u grupnoj fazi, a jednom i Francuska u tom periodu od 2011. godine.
Ako "zagrebemo" malo do kraja vijeka, vidjećemo da su još samo Jugoslavija 2001. i Litvanija 2003. godine uspijevale da odigraju perfektan turnir, što će reći da obično poneki kiks u grupnoj fazi ne bude presudan. Tako ni "savršena" Litvanija iz 2007. godine, Francuska iz 2011, Srbija iz 2013, Francuska iz 2015. godine takođe nisu uzimale titulu...
Nije pomogla ni perfekcija
A šta reći tek za Srbiju iz 2022. godine kada je bila tek deveta na Eurobasketu. Odigrala je Srbija fenomenalno grupnu fazu, pobjeđivala je sve velikom razlikom, a onda je naišla na "minu" u žrebu u vidu Italije. Dobro pamtimo kako je Srbija djelovala nemoćno u tom meču i da je na kraju poražena, pa je turnir završila daleko od medalja.
S obzirom na to da je Srbija bez greške igrala na pripremama i sve redom pobjeđivala, prvi eliminacioni meč na turniru bio bi na neki način i ogroman pritisak za "orlove", koji će malo rasterećenije, igrati do kraja turnira.
Naravno, i dalje ostaje cilj da se osjeti zlato, ali lakše je i kada se okusi poraz prije nego što to postane "nedozvoljeno".
S kim Srbija igra dalje na Eurobasketu?
Slijedi nokaut faza u kojoj će Srbija biti u drugoj polovini žrijeba i ovako bi za sada trebalo da izgleda naš put:
- 6. septembar: Srbija - Finska (20.45)
- 10. septembar: četvrtfinale
- 12. septembar: polufinale (Njemačka)
- 14. septembar: finale (Turska? Grčka?)
