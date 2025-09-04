logo
"Turci, srešćemo se opet": Bogdan Bogdanović se oglasio poslije poraza Srbije

Autor Nemanja Stanojčić
0

Bogdan Bogdanović oglasio se na Instagramu poslije poraza Srbije od Turske.

Bogdan Bogdanović se oglasio poslije poraza Srbije od Turske Izvor: Eibner-Pressefoto/Heike Feiner / imago sportfotodienst / Profimedia

Srbija je pala poslije dramatične završnice i izgubila je od Turske (95:90). To ujedno znači i da je četa Svetislava Pešića pala na drugo mjesto u grupi i igraće protiv Finske u osmini finala Eurobasketa. Posle svega toga oglasio se kapiten "orlova".

"Ponosan na vas", napisao je Bogdan prvo uz fotografiju saigrača iz reprezentacije i tako im poslao poruku podrške.

Izvor: INSTAGRAM/Bogdan Bogdanović

Ali, to nije bilo sve, imao je i poruku za selekciju Turske.

"Čestitam vam. Vidjećemo se kasnije", dodao je Bogdanović i tako aludirao na potencijalni okršaj dva tima u borbi za medalju u nastavku takmičenja.

Izvor: INSTAGRAM/Bogdan Bogdanović

Bogdan Bogdanović doživio je povredu na utakmici protiv Portugala, došlo je do rupture zadnje loše i moraće na pauzu. Otišao je iz Rige, ide u Los Anđeles i tamo će morati na dodatne preglede u Klipersima, klubu za koji igra.

"Bogdan će odsustovati četiri do šest nedelja", poručio je Svetislav Pešić. To dovoljno govori o tome da povreda nije nažalost ni malo naivna i da nije bilo šanse da nastavi da igra za Srbiju.

Tagovi

Eurobasket 2025 košarka Bogdan Bogdanović

