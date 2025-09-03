FIBA objavila termine: Srbija saznala kada igra osminu finala Eurobasketa!

FIBA se oglasila i saopštila termine osmine finala, Srbija igra posljednji meč dana. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa

Izvor: EPA/TOMS KALNINS

Srbija je izgubila od Turske i tako pala u drugi dio žrijeba. Igraće protiv reprezentacije Finske u osmini finala u subotu od 20.45 po srpskom vremenu, odnosno 21.45 po lokalnom.

Dan otvara duel Turske i Švedske (11h po srpskom), pa Njemačka i Portugal igraju od 14.15, Litvanija i Letonija od 17.30 i dan zatvaraju Srbija i Finska.

Svi mečevi završne faze igraju se u "Šaomi areni" u Rigi, tako da je dobra vijest za "orlove" što neće morati da putuju i da dolaze u Letoniju kao neke druge selekcije koje stižu iz drugih gradova.