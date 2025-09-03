logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

FIBA objavila termine: Srbija saznala kada igra osminu finala Eurobasketa!

FIBA objavila termine: Srbija saznala kada igra osminu finala Eurobasketa!

Autor Nemanja Stanojčić
0

FIBA se oglasila i saopštila termine osmine finala, Srbija igra posljednji meč dana. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa

Eurobasket osmina finala Finska Srbija u subotu od 20.45 Izvor: EPA/TOMS KALNINS

Srbija je izgubila od Turske i tako pala u drugi dio žrijeba. Igraće protiv reprezentacije Finske u osmini finala u subotu od 20.45 po srpskom vremenu, odnosno 21.45 po lokalnom.

Dan otvara duel Turske i Švedske (11h po srpskom), pa Njemačka i Portugal igraju od 14.15, Litvanija i Letonija od 17.30 i dan zatvaraju Srbija i Finska.

Svi mečevi završne faze igraju se u "Šaomi areni" u Rigi, tako da je dobra vijest za "orlove" što neće morati da putuju i da dolaze u Letoniju kao neke druge selekcije koje stižu iz drugih gradova.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Eurobasket 2025 košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC