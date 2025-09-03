Turska dala 18 trojki, ali to nije bio problem: Jović otkrio šta je presudilo u korist Atamanove ekipe

Stefan Jović kratko je analizirao meč i istakao da su skokovi napravili razliku.

Izvor: Arena 1 Premium/Screenshot

Reprezentacije Srbije upisala je prvi poraz na Eurobasketu, Turska je bila bolja od "orlova". Ipak, srpski tim se borio, a kapiten Stefan Jović posle poraza analizirao je meč i pokušao da zaključi zbog čega je Srbija poražena. Nisu uspjeli izabranici Svetislava pešića da u neizvesnoj završnici budi dosljedni na skoku i to je presudilo.

Prvo pitanje bilo je šta je donijelo pobedu i prvo mjesto na tabeli grupe A reprezentaciji Turska. "Presudili su ofanzivni skokovi na kraju meča. Vodila se ravnopravna borba na obje strane, bila je to muška igra, derbi kakav smo očekivali u posljednjem kolu grupne faze. Znali smo da će biti tako, dali smo maksimum, ostaje žal što smo izgubili. Ostaje da se pripremimo za dalje mečeve", rekao je Jović.

Srbija je imala priliku u samoj završnici. Vodila je 90:89, uspješno je parirala nevjerovatnoj šusterskoj večeri Turske koja je pogodila 18 trojki iz 31 pokušaja (58 posto). Čak i procenti izvan linije 6,75 ne predstavljaju veliki problem Stefanu Joviću, koliko mišljenje da je ofanzivni skok bio taj koji je odnio prevagu. "Kad smo napravili rezultatsku prednost, nismo uspjeli da se odlijepimo i kontrolišemo skok. Potom su uslijedili otvoreni šutevi, a Turska je bila tim koja i kad ne da koš uspjevala da uhvati skok, napominjem. To nas je koštalo", završio je Jović.