"Ne snimaj me, molim te": Aleksa Avramović nije dao da ga vide povrijeđenog

Novi problem reprezentacije Srbije na Eurobasketu.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Bek reprezentacije Srbije Aleksa Avramović (30) zadobio je povredu stopala u završnici druge četvrtine meča protiv Turske na Eurobasketu i davao je sve od sebe da se vrati na teren. Ipak, nije išlo lako i zato je za vrijeme rada sa fizioterapeutom Predragom Jovičićem zamolio kamermana da ga ne snima.

"Molim te, molim te", zamolio je Aleksa sklopivši ruke pred kamerom.

Neposredno prije toga, Avramović je prije saigrača morao u svlačionicu na poluvrijeme, jer je osetio bol u stopalu poslije jednog duela protiv plejmejkera Turske, Šejna Larkina. Držao se za glavu Aleksa dok je išao ka klupi, očigledno veoma svjestan da je problem ozbiljan i da će teško nastaviti najvažniji meč Srbije u grupnoj fazi Eurobasketa. Dok ga je pratio na putu ka svlačionici, doktor reprezentacije Dragan Radovanović rekao je samo da je u pitanju problem sa nogom.

Srbija je zaigrala u derbiju protiv Turske i bez Tristana Vukčevića, koji je povrijedio zadnju ložu i nezvanično bi mogao da propusti i osminu finala Eurobasketa. Takođe, dobro je poznato da su "orlovi" na Evropskom prvenstvu poslije 1. kola ostali bez kapitena Bogdana Bogdanovića, koji je već u Americi, na terapiji oporavka od istog problema - povrede zadnje lože.

Bonus video: Aleksa Avramović moli kamernama da ga ne snima