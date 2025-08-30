logo
Ovo su najnovije informacije o Bogdanu Bogdanoviću: Čeka se odgovor iz Amerike

Ovo su najnovije informacije o Bogdanu Bogdanoviću: Čeka se odgovor iz Amerike

Bogdan Bogdanović se povrijedio i sada čekamo procenu ljekara. Kako ljekara iz Srbije, tako i iz Amerike.

Čeka se procjena doktora iz SAD o stanju Bogdanovića Izvor: Ivica Veselinov / imago sportfotodienst / Profimedia

Šta se dešava sa Bogdanom Bogdanovićem? Kapiten reprezentacije Srbije uhvatio se za zadnju ložu na meću sa Portugalom na Eurobasketu i sada je prema navodima "Meridian sporta" na čekanju. Navodno je u subotu ujutru obavio prvo snimanje, ali se ne pita samo Srbija. 

Kako se navodi čeka se procjena kako lekara našeg nacionalnog tima tako i procena iz Amerike o tome šta je sa Bogdanom i kada će moći ponovo na teren. 

Nije isprva delovalo to kao ništa ozbiljno, uhvatio se za zadnju ložu poslije jedne kontre Bogdan, ali čeka se stručno lice da kaže šta je problem. Pogledajte taj momenat:

00:19
Trenutak kad se povredio Bogdan Bogdanović
Šta je sa Letonijom? 

Teško je zamisliti da će kapiten igrati na meču sa Letonijom. Taj meč je na programu već od 17 časova i vidjećemo u kakvom će sastavu Srbija izaći. Nakon toga nas čeka dan pauze pa novi mečevi. Sa Češkom igramo 1. a Turskom 3. septembra. 

(MONDO, Meridian sport) 

Tagovi

košarka Eurobasket 2025 Aleksa Avramović orlovi

