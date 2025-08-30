Ovo su najnovije informacije o Bogdanu Bogdanoviću: Čeka se odgovor iz Amerike

Bogdan Bogdanović se povrijedio i sada čekamo procenu ljekara. Kako ljekara iz Srbije, tako i iz Amerike.

Izvor: Ivica Veselinov / imago sportfotodienst / Profimedia

Šta se dešava sa Bogdanom Bogdanovićem? Kapiten reprezentacije Srbije uhvatio se za zadnju ložu na meću sa Portugalom na Eurobasketu i sada je prema navodima "Meridian sporta" na čekanju. Navodno je u subotu ujutru obavio prvo snimanje, ali se ne pita samo Srbija.

Kako se navodi čeka se procjena kako lekara našeg nacionalnog tima tako i procena iz Amerike o tome šta je sa Bogdanom i kada će moći ponovo na teren.

Nije isprva delovalo to kao ništa ozbiljno, uhvatio se za zadnju ložu poslije jedne kontre Bogdan, ali čeka se stručno lice da kaže šta je problem. Pogledajte taj momenat:

Šta je sa Letonijom?

Teško je zamisliti da će kapiten igrati na meču sa Letonijom. Taj meč je na programu već od 17 časova i vidjećemo u kakvom će sastavu Srbija izaći. Nakon toga nas čeka dan pauze pa novi mečevi. Sa Češkom igramo 1. a Turskom 3. septembra.

