"Samo da vam Bogdanović bude dobro": Svi na Eurobasketu strepe zbog Bogdana, brinu se i Letonci

Autor Nemanja Stanojčić
0

Svi čekaju vijesti o povredi Bogdana Bogdanovića, a navijači Letonije se nadaju da će sve biti u redu. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Navijači Letonije o Bogdanoviću Izvor: MN PRESS

Pobjeda Srbije protiv Portugala u drugom kolu grupne faze Evropskog prvenstva imala je gorak ukus. Razlog za to je povreda zadnje lože Bogdana Bogdanovića koji je prvo otišao na klupu, pa onda u svlačionicu i više se nije vraćao na teren. Čekaju se snimanja i dodatne analize kako bi se utvrdio stepen povrede.

Čekaju svi, kako njegovi saigrači i ljudi u stručnom štabu, tako i navijači Srbije, novinari, pa čak i fanovi drugih timova. Imao sam priliku da se uvjerim u to na ulicama Rige. Po povratku u smještaj sa doručka na semaforu pored stajala su dva navijača Letonije, jedan u dresu Porzingisa i drugi koji je obukao jaknu preko dresa, kaže da mu je po malo hladnjikavo. Rekao sam da sam iz Srbije i pitao ih šta misle o večerašnjem meču Srbije i Letonije.

"Biće dobra utakmica, vi ste favoriti, ali mi se ne predajemo. Imamo i mi dobre igrače, tu je Porzingis", reče čovjek u dresu i pokaza ka zadnjem dijelu dresa gdje piše ime prve zvijezde letonskog tima.

Na to se odmah nadovezao drugi koji je rekao da se slaže sa svojim drugarom, pa je svojevoljno spomenuo Bogdana.

"Čuli smo da vam se kapiten povrijedio. Nadamo se da će sve da bude u redu sa njim. Hoćemo da svi budu zdravi, pa neka bolji pobijedi", izgovorio je navijač u jakni, dok je njegov prijatelj kroz šalu dobacio "neka bude zdrav, ali ne mora Bogdanović da igra večeras", poslije čega se nasmijao.

Šta se sad čeka?

Pogledajte

00:19
Trenutak kad se povredio Bogdan Bogdanović
Izvor: RTS 1
Izvor: RTS 1

Kao što je najavljeno i potvrđeno, Bogdanovića čekaju dodatni snimci i pregledi kako bi se utvrdio stepen povrede. Pokušali smo da dobijemo informacije o tome, sve što je stiglo kao nezvaničan odgovor bilo je "čekamo". Tako da, svi čekamo...

Nadamo se svi da povreda nije ozbiljna i da će Bogdan uskoro da bude na parketu. Jasno je da neće igrati protiv Letonija, a u grupnoj fazi ostale su još utakmice sa Češkom i Turskom. Dobra vijest je da je u nedjelju dan pauze.

Tagovi

košarka orlovi Eurobasket 2025

