logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nenad Lalatović napušta srpski fudbal: Oprašta se protiv Crvene zvezde 1

Nenad Lalatović napušta srpski fudbal: Oprašta se protiv Crvene zvezde

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
1

Trener Mladosti iz Lučana Nenad Lalatović poslije meča protiv Zvezde u Beogradu odlazi iz srpskog fudbala.

Nenad Lalatović napušta srpski fudbal Izvor: MN PRESS

Posljednje kolo jesenjeg dijela prvenstva donosi nam meč Crvene zvezde i Mladosti iz Lučana u Beogradu, a to će biti posljednji susret koji će Nenad Lalatović voditi u Superligi Srbije prije nego što napusti srpski fudbal!

Trener brojnih domaćih ekipa ima ponude iz inostranstva i u pauzi između dva dijela sezone će prihvatiti neku od njih, kako bi karijeru nastavio van granica Srbije.

Bivši kapiten Crvene zvezde trenersku karijeru počeo je još 2011. godine u Sremu, a potom je vodio još Proleter, Voždovac i Napredak, što ga je dovelo do klupe Crvene zvezde koja je u to vrijeme bila u dubokoj krizi.

Promovisao je mlade fudbalere poput Jovića i Grujića, a potom radio u Borcu iz Čačka, Vojvodini (tri puta), Čukaričkom, Radničkom iz Niša, Radničkom iz Kragujevca, Mladosti GAT, Spartaku, Mladosti iz Lučana...

Radio je i  u Al Batinu, Zorji, Borcu iz Banjaluke i Budućnosti. Takođe, bio je i selektor U21 reprezentacije Srbije.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nenad Lalatović Superliga Srbije FK Mladost Lučani

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Васко

Брзо ће се он нама вратити, што би се рекло брже него што и оде. Он једино и може бити тренер неком клубу у Србији.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC