Nenad Lalatović napušta srpski fudbal: Oprašta se protiv Crvene zvezde

Trener Mladosti iz Lučana Nenad Lalatović poslije meča protiv Zvezde u Beogradu odlazi iz srpskog fudbala.

Izvor: MN PRESS

Posljednje kolo jesenjeg dijela prvenstva donosi nam meč Crvene zvezde i Mladosti iz Lučana u Beogradu, a to će biti posljednji susret koji će Nenad Lalatović voditi u Superligi Srbije prije nego što napusti srpski fudbal!

Trener brojnih domaćih ekipa ima ponude iz inostranstva i u pauzi između dva dijela sezone će prihvatiti neku od njih, kako bi karijeru nastavio van granica Srbije.

Bivši kapiten Crvene zvezde trenersku karijeru počeo je još 2011. godine u Sremu, a potom je vodio još Proleter, Voždovac i Napredak, što ga je dovelo do klupe Crvene zvezde koja je u to vrijeme bila u dubokoj krizi.

Promovisao je mlade fudbalere poput Jovića i Grujića, a potom radio u Borcu iz Čačka, Vojvodini (tri puta), Čukaričkom, Radničkom iz Niša, Radničkom iz Kragujevca, Mladosti GAT, Spartaku, Mladosti iz Lučana...

Radio je i u Al Batinu, Zorji, Borcu iz Banjaluke i Budućnosti. Takođe, bio je i selektor U21 reprezentacije Srbije.