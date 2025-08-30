"Jokić izlazi kao sa ratišta, šta ja da ti objašnjavam?": Milutin Aleksić žestoko kritikovao Petruševa

Nekadašnji košarkaš Milutin Aleksić bio je vrlo oštar u kritici Filipa Petruševa zbog isklučenja protiv Portugala.

Srbija se dosta mučila na meču sa Portugalom i na kraju je uspjela da pobijedi. Uradila je to tako što je praktično cijeli meč bila bez Filipa Petruševa koji je u četvrtom minutu isključen. On je morao napolje nakon udarca upućenom Domingošu Britu.

Bek Portugala je pao kao pokošen kada ga je prilikom jednog sudara zakačio krilni centar Srbije. Sada je Milutin Aleksić u emisiji kod Mileta Ilića komentarisao ovaj potez.

"Da li je iko očekivao onakav gest Filipa Petruševa? Koliko god sad nekima djelovalo ne može to da bude izgovor, vjerujte mi može. Izgovor za to što su malo smušenije izgledali nego inače. Vjerujte mi da može takva stvar da poremeti", počeo je Aleksić. Pogledajte ovaj momenat sa meča:

To može da poremeti, itekako

Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde je istakao da ovakve stvari mogu itekako da poremete ekipu. Nije jednostavno kada igrač na koga se toliko oslanjate odmah ispadne iz ritma i meča.

"Prosto ulazite sa startnim igračem, koji posjeduje ekstreman kvalitet na koji se oslanjate. Koji u paru sa Jokićem treba upravo da pruži ono što većina ekipa nema, a to je ta kombinacija 4 i 5 gdje se ne zna ko i šta radi. Zapravo zna se ko šta radi i ko šta može, ali vrlo nezaustavljivo djeluje. I onda uradi tu stvar koju uradi. Koliko god da nam je drag i koliko god mislim da u tom momku stoji ogroman potencijal koji ja od srca želim da iskoristi i demonstrira najbolju stvar ovo ne može i ne smije da uradi", rekao je on i nastavio. Dao je primjer Nikole Jokića.

"Ovo je jedina dobra stvar što se desilo na ovakvoj utakmici. U današnje vrijeme kada imate kamere, gdje se pregledava koje boje ti je pertla, a kamoli udarac u rebra ili u leđa. Pođi od sebe kad si bio igrač ili sad kad izađeš da nešto igraš sa nekim ko je manje domintantan od tebe. Je l' zaista očekuješ da taj neće probati sve. Mislim nemoguće mi je da neko na tom nivou ipak on ima NBA i evroligaško iskustvo. Znaš kako to ide. pogledaj Jokićevo rame, ne treba ja da ti objašnjavam. Čovjek kao sa ratišta izlazi svaki put."

Pešić je bio vrlo ljut

"Komentarišem samo košarkaške događaje - to nije pitanje košarke nego discipline. To je pitanje poštovanja prema timu i njemu samom i takve stvari reprezentativac Srbije ne smije sebi da dozvoli dok sam ja trener."

"To je zabranjeno. Oprostićemo mu sad", kao da se podmakao smešak selektoru Pešiću dok je ovo izgovarao, a onda je nastavio: "Zbog toga što se to dešava, ali reprezentativac Srbije ne smije da pravi takve incidente. Nadamo se da je Filip o tome nešto naučio i da će da nauči", završio je Pešić.