Zbog ovog poteza je sudija odmah izbacio Petruševa napolje: Portugalac pao kao pokošen, ali nije to presudilo

Filip Petrušev je izbačen sa meča u petom minutu, a jedan potez mu je "presudio" makar na ovom meču.
Neočekivani problem zadesio je reprezentaciju Srbije poslije samo četiri minuta meča sa Portugalom. Startni krilni centar srpskog tima Filip Petrušev je isključen zbog udarca u jednom napadu "orlova".
Nakon šuta Srbije, probao je Petrušev da se izbori za poziciju u reketu sa bekom rivala Diogom Britom. Udario je u njega, a onda je Portugalac pao ka pokošen i sudije su stopirale meč. Nakon pregledanja snimka - izbacile su Petruševa sa meča. Pogledajte šta se desilo:
Vrlo vjerovatno da je ključni detalj u odluci sudija da izbace Petruševa taj što je krilni centar Srbije rukom imao potez ka grudima Brita. U svakom slučaju, poslije dugog gledanja snimka, Brito je dobio dva slobodna bacanja, a Petrušev je morao van terena.
Tristan Vukčević je zamijenio novog košakaša Dubaija i odmah počeo da postiže poene, a Srbija, koje je do tada bila u egalu, je uspjela da preokrene. Pogledajte još jednom incident na startu meča: