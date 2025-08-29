logo
Zbog ovog poteza je sudija odmah izbacio Petruševa napolje: Portugalac pao kao pokošen, ali nije to presudilo

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Filip Petrušev je izbačen sa meča u petom minutu, a jedan potez mu je "presudio" makar na ovom meču.

Zašto je Filip Petrušev isključen na meču Portugal Srbija Izvor: Arena premium/Screenshot

Neočekivani problem zadesio je reprezentaciju Srbije poslije samo četiri minuta meča sa Portugalom. Startni krilni centar srpskog tima Filip Petrušev je isključen zbog udarca u jednom napadu "orlova". 

Nakon šuta Srbije, probao je Petrušev da se izbori za poziciju u reketu sa bekom rivala Diogom Britom. Udario je u njega, a onda je Portugalac pao ka pokošen i sudije su stopirale meč. Nakon pregledanja snimka - izbacile su Petruševa sa meča. Pogledajte šta se desilo: 

Vrlo vjerovatno da je ključni detalj u odluci sudija da izbace Petruševa taj što je krilni centar Srbije rukom imao potez ka grudima Brita. U svakom slučaju, poslije dugog gledanja snimka, Brito je dobio dva slobodna bacanja, a Petrušev je morao van terena. 

Tristan Vukčević je zamijenio novog košakaša Dubaija i odmah počeo da postiže poene, a Srbija, koje je do tada bila u egalu, je uspjela da preokrene. Pogledajte još jednom incident na startu meča: 

Pogledajte

00:46
Filip Petrušev izbačen sa meča
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

