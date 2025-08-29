Zbog ovog poteza je sudija odmah izbacio Petruševa napolje: Portugalac pao kao pokošen, ali nije to presudilo

Filip Petrušev je izbačen sa meča u petom minutu, a jedan potez mu je "presudio" makar na ovom meču.

Izvor: Arena premium/Screenshot

Neočekivani problem zadesio je reprezentaciju Srbije poslije samo četiri minuta meča sa Portugalom. Startni krilni centar srpskog tima Filip Petrušev je isključen zbog udarca u jednom napadu "orlova".

Nakon šuta Srbije, probao je Petrušev da se izbori za poziciju u reketu sa bekom rivala Diogom Britom. Udario je u njega, a onda je Portugalac pao ka pokošen i sudije su stopirale meč. Nakon pregledanja snimka - izbacile su Petruševa sa meča. Pogledajte šta se desilo:

Vrlo vjerovatno da je ključni detalj u odluci sudija da izbace Petruševa taj što je krilni centar Srbije rukom imao potez ka grudima Brita. U svakom slučaju, poslije dugog gledanja snimka, Brito je dobio dva slobodna bacanja, a Petrušev je morao van terena.

Tristan Vukčević je zamijenio novog košakaša Dubaija i odmah počeo da postiže poene, a Srbija, koje je do tada bila u egalu, je uspjela da preokrene. Pogledajte još jednom incident na startu meča: