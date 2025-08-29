"Znaju da su moćni, idemo po zlato": Goran iz Vukovara otkrio da je na Eurobasket došao samo zbog Srbije

Srbija na Eurobasketu ima podršku navijača, a među njima je i Goran koji je iz Irske došao u Rigu, a ranije je živio u Vukovaru. /Od izvještača MONDA sa Eurobasketa./

Srbija ima podršku na Eurobasketu i broj navijača će sigurno da se povećava kako takmičenje bude odmicalo. Dolaze ljudi širom svijeta, ne samo iz naše zemlje. Tako smo u fan zoni, u blizini dvorane, naišli na čovjeka koji je živio u Vukovaru i koji je iz Irske došao u Letoniju da bi pružio podršku "orlovima".

Dok smo šutirali na koš, imamo i mi novinari dušu, vidjeli smo njega u šalu Srbije i njegovog sina u dresu i šalu kako prolaze. Bez pogovora je prihvatio da priča za MONDO i da nam kaže svoju priču.

"Zovem se Goran. Iz Drogede sam, to je jedno mjesto pored Dablina u Irskoj. Došao sam sa sinom i prijateljima ovdje zbog Srbije", počeo je Goran razgovor za MONDO.

"Nisu samo Jokić i Bogdan"

Ima samo riječi hvale za cijeli naš tim, ne samo za Nikolu Jokića i Bogdana Bogdanovića koji su lideri naše reprezentacije.

"Ne samo njih dvojica, svi djeluju super, počevši od mladog Vukčevića, Gudurića, svi su. Na zemlji su. Znaju da su moćni, da idemo po zlato i da ćemo uzeti zlato poslije 24 godine", dodaje Goran.

Vjeruje da će zajedno sa "orlovima" da bude tu do samog kraja šampionata.

"Nadamo se da ostajemo do kraja."

"Očekujemo zlato"

Selektor Pešić se ljuti na novinare, ali navijačima dozvoljava da budu optimisti, da stvaraju pritisak i da se nadaju najsjajnijem odličju.

"Svi očekujemo zlato, niko ne očekuje ništa drugo. Mislim da nikada nismo bili jači kao tim i složniji nego sada", objašnjava Goran.

Rekao nam je da je živio dugo u Vukovaru i da se preselio u Irsku, ali da je zbog "orlova" prešao skoro 3.000 kilometara.

"Inače smo iz Hrvatske, ali smo u Irskoj već dugo godina. Zbog Srbije smo ovdje", zaključio je Goran za MONDO.

