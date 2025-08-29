logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Znaju da su moćni, idemo po zlato": Goran iz Vukovara otkrio da je na Eurobasket došao samo zbog Srbije

"Znaju da su moćni, idemo po zlato": Goran iz Vukovara otkrio da je na Eurobasket došao samo zbog Srbije

Autor Nemanja Stanojčić
0

Srbija na Eurobasketu ima podršku navijača, a među njima je i Goran koji je iz Irske došao u Rigu, a ranije je živio u Vukovaru. /Od izvještača MONDA sa Eurobasketa./

Eurobasket 2025 Goran iz Vukovara MONDO reportaža Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Srbija ima podršku na Eurobasketu i broj navijača će sigurno da se povećava kako takmičenje bude odmicalo. Dolaze ljudi širom svijeta, ne samo iz naše zemlje. Tako smo u fan zoni, u blizini dvorane, naišli na čovjeka koji je živio u Vukovaru i koji je iz Irske došao u Letoniju da bi pružio podršku "orlovima".

Dok smo šutirali na koš, imamo i mi novinari dušu, vidjeli smo njega u šalu Srbije i njegovog sina u dresu i šalu kako prolaze. Bez pogovora je prihvatio da priča za MONDO i da nam kaže svoju priču.

"Zovem se Goran. Iz Drogede sam, to je jedno mjesto pored Dablina u Irskoj. Došao sam sa sinom i prijateljima ovdje zbog Srbije", počeo je Goran razgovor za MONDO.

"Nisu samo Jokić i Bogdan"

Ima samo riječi hvale za cijeli naš tim, ne samo za Nikolu Jokića i Bogdana Bogdanovića koji su lideri naše reprezentacije.

"Ne samo njih dvojica, svi djeluju super, počevši od mladog Vukčevića, Gudurića, svi su. Na zemlji su. Znaju da su moćni, da idemo po zlato i da ćemo uzeti zlato poslije 24 godine", dodaje Goran.

Vjeruje da će zajedno sa "orlovima" da bude tu do samog kraja šampionata.

"Nadamo se da ostajemo do kraja."

"Očekujemo zlato"

Pogledajte

01:17
Goran iz Vukovara navija za Srbiju u Rigi
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Selektor Pešić se ljuti na novinare, ali navijačima dozvoljava da budu optimisti, da stvaraju pritisak i da se nadaju najsjajnijem odličju.

"Svi očekujemo zlato, niko ne očekuje ništa drugo. Mislim da nikada nismo bili jači kao tim i složniji nego sada", objašnjava Goran.

Rekao nam je da je živio dugo u Vukovaru i da se preselio u Irsku, ali da je zbog "orlova" prešao skoro 3.000 kilometara.

"Inače smo iz Hrvatske, ali smo u Irskoj već dugo godina. Zbog Srbije smo ovdje", zaključio je Goran za MONDO.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Eurobasket 2025 košarka Srbija orlovi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC