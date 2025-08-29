Portugalci vide samo jedan način za pobjedu protiv Srbije: Sve zavisi od čoveka kojeg je zvao Partizan

Portugalci su svjesni da Srbiju mogu da pobede samo na jedan način, a tu je i NBA as kog je tražio Partizan. /Od izvještača MONDA sa Eurobasketa./

Portugalci su napravili već jedno iznenađenje na Eurobasketu i ne žele da se zaustave. Pobijedili su Češku, a pokušaće isto da učine i protiv Srbije. Jasno je da se za sve u večerašnem meču pita četa Svetislava Pešića i da svi jedva čekaju da meč u "Šaomi Areni" počne (20.15 po našem vremenu). Biće to prilika za dokazivanje za tim sa Pirinejskog poluostrva.

Sve zavisi od jednog čovjeka - Nemijasa Kete. Od centra kog je tražio i Partizan pre dve godine dok je igrao za Sakramento. Željko Obradović ga je želio u timu, ali je on riješio da ostane i pokuša da se nametne u NBA ligi, pa je tako sada potpisao za Boston koji je u fazi rekonstrukcije tima.

Upravo će centar od 213 centimetara i 112 kilograma pokušati da uradi sve kako bi zaustavio Nikolu Jokića i "orlove". Čeka ga baš težak zadatak protiv najboljeg košarkaša na planeti. Ali, ne predaju se ni on, ni njegovi saigrači. Jasno je apsolutno svima da sve zavisi od centra koji je prošle sezone u NBA ligi odigrao 62 meča za Seltikse i davao je u prosjeku 5 poena i 3,8 skokova po meču.

"Kako da iznenadimo Srbiju? Dođavola..."

Portugalci znaju da im je jedini način da iznenade "orlove" taj da srpski tim uđe u meč znatno opuštenije i da to probaju da iskoriste.

"Kako možemo da im naudimo? Dođavola, to je dobro pitanje... Rekao bih da imamo šansu ako uradimo nešto što oni ne očekuju. Ne znam kako se pripremaju, ne poznajem ih lično, ali kada vidite da se dogodi iznenađenje, onda je to kada jedan tim potcijeni drugi tim. Košarka je slična kao i neki drugi sportovi, postoje određena pravila. Ne znači da ćete pobijediti samo zato što igrate u NBA ligi. Ko zna šta sve može da se desi", poručio je Travante Vilijams pred meč sa srpskim timom.

Pešič baš na to upozorava

Selektor Svetislav Pešić je upravo na taj detalj upozoravao i protiv Estonije, a sigurno će to da ponovi igračima i pred Portugal - da nema opuštanja. To je ono čemu se nadaju svi rivali "orlova", a to je svima strogo zabranjeno.

"To je bio jedan od zadataka trenera, da budemo maksimalno ozbiljni, da gledamo sebe najviše i to smo i uradili. Maksimalno ozbiljno smo shvatili taj meč i ispoštovali sve principe", rekao je Filip Petrušev posle trijumfa nad Estonijom. I on i svi u timu već tada su naglasili da će učiniti sve da ne dođe do "kašljucanja" i opuštanja.