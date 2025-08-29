logo
NBA zvijer se spremala za Srbiju i Jokića: Pustili nas unutra na 10 minuta, evo šta smo vidjeli

Autor Nemanja Stanojčić
0

Portugalci su odradili posljednji trening pred meč sa Srbijom, žele da naprave iznenađenje. /Od izvještača MONDA sa Eurobasketa./

Eurobasket 2025 trening Portugala pred Srbiju Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Srbiju čeka druga prepreka na Eurobasketu, definitivno jača nego što je to bila Estonija. U pitanju je reprezentacija Portugala koja je napravila iznenađenje na startu pobjedom protiv Češke. I oni su odradili posljednji trening uoči utakmice koja se igra večeras od 20.15 časova po našem vremenu (21.15h po lokalnom).

MONDO je bio među novinarima koji su imali pristup tom treningu. Tamo smo bili oko 10 minuta, toliko su nas pustili i mogli smo da vidimo kakva je situacija i na čemu rade. Glavna "meta" bio je Nemijas Keta, glavni igrač tima i čovjek koji je Česima ubacio 23 poena, uz 18 skokova. Sada ga čeka okršaj sa najboljim košarkašem svijeta, Nikolom Jokićem.

Kako se sprema za to i šta radi? Moglo je da se vidi na tom treningu. Keta je bio na drugom košu, onom udaljenijem od ulaza za medije. Dok su ostali uglavnom vježbali slobodna bacanja, on je radio nešto drugo - šutirao je sa poludistance i iz okreta.

Zašto je to radio? Djeluje da je sve to upravo dio taktike za Jokića. Da će uraditi sve da pokuša da ga izvuče iz zone komfora, iz samog reketa i da ga natjera da ga tako čuva i da proba da ostavi prostora drugima za skok u slučaju da promaši. Vidjećemo hoće li mu taktika uspjeti, ali ako se uzme u obzir da je Jokić igrač koji uvijek pronalazi prava rešenja, bez obzira na ime rivala, imaće zaista pravu (ne)moguću misiju pred sobom.

Šta je Keta priča o Jokiću?

Keta je poslije pobjede protiv Češke već najavio kako će izgledati okršaj sa Jokićem. Ima samo jedan cilj i plan za to.

"Nismo zabrinuti ni za koga. Jokić je najbolji igrač na svijetu po mom mišljenju. Moramo da se borimo. Moramo da budemo spremni da mu ne damo ništa lako, kao da nam život zavisi od toga. Da igramo svoju igru. Nemam neke posebne pripreme. Spremam se isto ko god da je rival. Nikola je jedan od najboljih na svetu, moramo da igramo svoju igru. Oni će pogađati šuteve, ako uspiju to da urade i pored naše dobre odbrane, onda možeš samo da im čestitaš", poručio je Keta, centar Boston Seltiksa od 213 centimetara i 112 kilograma.

Šta su radili ostali igrači?

Pogledajte

00:29
Trening Portugala
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Ostali igrači su na tom završnom dijelu treninga imali svoje zadatke. Pojedinci su uvježbavali šut za tri poena, a neki su radili na izvođenju penala. Sve to pratili su ljudi iz stručnog štaba koji su bili tu i šetali oko terena i na samom parketu.

Na drugoj strani bio je Travante Vilijams, naturalizovani košarkaš Portugala iz Amerike. On je sjedio i vozio bicikl i sagorijevao kalorije, kako sam kaže. U neformalnom razgovoru sa srpskim novinarima je rekao "da je pojeo kolač i da mora da izbaci te kalorije iz sebe prije meča sa Srbijom." Pokazao je već više puta da uživa u Rigi i da nema nikakav problem da kaže ono što misli. Čak i uz psovke.

Pogledajte

06:37
Travante Vilijams izjava pred Srbiju
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

