Srbi stvorili najveće čudo Eurobasketa: Potez Željka Obradovića započeo lavinu, sad cijela država slavi

Kada je Željko Obradović doveo Giorgija Šermadinija davne 2008. godine niko nije mogao da zamisli koliko će uticaja Srbija i srpski stručnjaci imati na gruzijsku košarku.

Izvor: MN Press/SS/Eurokinissi Sports

Aleksandar Džikić je zajedno sa reprezentativcima Gruzije priredio najveće iznenađenje Eurobasketa pošto je uspio da dođe do pobjede. Iznenadio je Serđa Skariola svojom postavom sa dva visoka igrača, a ovo je samo nastavak srpskog uticaja u gruzijskoj košarci.

Nije Džikić prvi srpski selektor Gruzije. Nakon serije domaćih strućnjaka 2001. tim je preuzeo Hrvat Dražen Brajković, zatim je Gordon Herbert dvije godine vodio ekipu, a prve velike rezultate napravio je Igor Kokoškov.

Nekadašnji selektor Srbije zapravo se predstavio u velikom stilu 2011. na Eurobasketu kada je Gruziju doveo do 11. mjesta, a tada je u timu imao Giorgija Šermadinija i Tornikea Šengeliju. Dvije godine kasnije ekipi je priključio Beku Burjanadzea i Dudu Sanadzea koji su i dalje tu.

Džikić digao tim na viši nivo

Nakon što je Ilijas Zuros vodio ekipu sada je Aleksandar Džikić spreman za velika djela. Prvi meč na velikim takmičenjima mu obećava, pobijedio je prvaka Evrope. A poslije svega je bio skroman i istakao je da - nije do njega.

"Hm.. Mislim, slušajte tokom ovih četiri nedjelje priprema, Toku to zna, koliko smo imali zajedničkih treninga? Jedan. Jedan trening smo imali zajedno, tako da to nije moje znanje. To su momci koji dugo igraju zajedno i da djeluje da smo fizički bili spremni večeras. Na kraju smo pobijedili", rekao je dok je komunicirao sa Tornikeom Šengelijom.

Miško i Željko im našli bisere

Lider ovog tima he Giorgi Šermadini, iskusni 36-godišnji centar koji se 2008. godine našao u Panatinaikosu kod Željka Obradovića. Našao ga je u Makabiju iz Tbilisija i u tri sezone u Atini od njega stvorio igrača koji i dalje igra na najvišem nivou u ACB ligi.

Sada vjerovatno najbolji igrač tima je Goga Bitadze. Ovaj 26-godišnji centar je nama itekako dobro poznat jer ga je u Tbilisiju našao Miško Ražnatović i doveo u Megu kao klinca. Igrao je u Smederevu KLS jednu sezonu, zatim je poslije dominacije u Megi prešao u Budućnosti i tu pod palicom Dejana Milojevića igrao Evroligu. Na kraju je otišao u NBA gdje je već sedam godina.

Sa Srbijom veze ima i Duda Sanadze, 33-godišnji bek koji je proveo dvije godine igrajući za Borac iz Čačka u ABA ligi, a Sandro Mamukelašvili, najbolji igrač meča sa Španijom upravo je potpisao ugovor sa Torontom. To znači da će igrati kod Darka Rajakovića, a NBA karijeru počeo je kod "ludog Srbina" Grega Popoviča.