Džikić vikao "ne, ne, ne" pa pogledao u Šengeliju: "Jeste l' ozbiljni? Sad će me mrziti zbog ovoga"

Aleksandar Džikić i Tornike Šengelija su imali svoj šou na konferenciji za medije poslije meča Španije i Gruzije.

Izvor: Youtube/FIBA Media

Trener Španije Serđo Skariolo je istakao posle poraza od Gruzije da nije bio spreman na taktiku srpskog stručnjaka na klupi kavkaske selekcije. Aleksandar Džikić je na tu opasku na konferenciji za medije poslije podviga na Eurobasketu odmah rekao da - nije do njega.

"Hm.. Mislim, slušajte tokom ovih četiri nedjelje priprema, Toku to zna, koliko smo imali zajedničkih treninga? Jedan. Jedan trening smo imali zajedno, tako da to nije moje znanje. To su momci koji dugo igraju zajedno i da djeluje da smo fizički bili spremni večeras. Na kraju smo pobijedili", rekao je dok je komunicirao sa Tornikeom Šengelijom.

Gruzija naravno ništa nije završila. Ovo je jako bitna i jako velika pobjeda tima sa ivice Azije i Evrope, ali već naredni meč sa Italijom će biti vjerovatno još teži, a sa Kiprom i Bosnom i Hercegovinom će Gruzija morati da ovjerava prolazak dalje.

"To je samo jedna pobjeda na turniru. Toku zna i igrači znaju da imamo neke druge bitne utakmice ispred nas. Dobro je što smo pobijedili Španiju, bolje nego da smo izgubili, ali moramo da imamo fokus na našem cilju, a to je izuzetno teško. Izuzetno teško, ali pokušaćemo", rekao je on.

Pitao je jedan od novinara da li je zbog problema koje je Tornike Šengelija imao na pripremama bilo planirano da on odigra čak 20 minuta na ovom meču. Ne da nije bilo planirano nego...

"Jeste li ozbiljni? Ne, ne i ne. Neću da pominjem imena, ali dva moja momka su imala zadatak da ga drže na klupi, jer on je takav. Moj posao je, sada će da me mrzi, ali moj posao je da mu to ne dozvolim. Postoji u svemu korak po korak, a on je vrlo poznat po tome što je strpljiv. Isto kao i ja. U redu momci, ovo je jedina istina. To što on igra je njegova odluka. Ja svoje igrače ne tjeram da igraju kroz probleme, povrede... On je donio tu odluku, kao i neki drugi momci. Zato sada možemo da slavimo veliku pobjedu. Da nije toga, vjerovatno bi scenario bio drugačiji. Svaka im čast. To se zove da imate... Neću sad da psujem, ali ili ih imate ili nemate. Oni ih imaju", rekao je Džikić.

Na posljednje pitanje nije imao adekvatan odgovor. Pitali su ga da li je ovo najbolji meč otkako je on na čelu nacionalnog tima.

"Jako je teško reći da li je ovo najbolja utakmica ili nije. Sviđa mi se kako smo igrali sa Finskom u kvalifikacijama, svidjela mi se utakmica sa Danskom bez Kamara. Čak su mi se svidjele neke utakmice koje smo izgubili. Znam da možemo da igramo i bolje. To je naš narativ, sve zavisi od nas. Kada smo mi ono što jesmo. nismo toliko loše, O, ne, dobri smo. Samo prije nego što završim moram da kažem nešto. Svim srcem hvala Filipu, doktoru i našem medicinskom timu. Oni prave čuda i hvala im", rekao je Džikić.

